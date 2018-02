L'Amore ai tempi dei Social Network e Shakespeare protagonisti del secondo incontro de 'La Forza delle Idee'

Altri articoli in Piana

sabato, 17 febbraio 2018, 19:33

IT Risorse, la nuova ditta che smaltisce rifiuti, che sta facendo molto discutere, aprirà in via del Palazzaccio al civico 87, a breve. Dopo la riunione di giovedì a Spianate che ha lasciato molti dubbi La Gazzetta di Lucca ha chiesto al sindaco Sara D'Ambrosio alcune delucidazioni

sabato, 17 febbraio 2018, 16:19

Il designer Stefano Giovacchini ha vinto il premio “Città di Capannori” creando un diamante verde in plastica riciclata. Giovacchini ha partecipato, insieme ad altri ventuno concorrenti, al concorso “Call for Artists” indetto a fine dicembre 2017 dal Comune di Capannori

sabato, 17 febbraio 2018, 12:42

Così Marzia Paoli si sente di rispondere all'articolo che il sindaco ha fatto a proposito della assemblea tenutasi giovedì sera a Spianate per parlare della ditta che stoccherà rifiuti sul nostro territorio

sabato, 17 febbraio 2018, 12:39

"Dopo quanto successo nella riunione di Spianate, è veramente inquietante vedere che la sindaca D'Ambrosio, dopo la figura fatta nel corso della serata, si preoccupi a posteriori se la riunione era apartitica o meno"

sabato, 17 febbraio 2018, 12:09

Il sindaco, Luca Menesini insieme all'assessore allo sport, Serena Frediani, ha ricevuto questa mattina (sabato) in comune la nuova squadra di ciclismo femminile 'Michela Fanini' per salutare e fare un in bocca al lupo alle atlete, ai dirigenti e allo staff del team che si appresta ad affrontare la stagione...

sabato, 17 febbraio 2018, 12:04

Un fitto calendario di assemblee pubbliche per parlare con i cittadini di sicurezza urbana, tema purtroppo di attualità. Si tratta di 13 incontri pubblici organizzati in modo diffuso sul territorio che coinvolgono tutte le frazioni, ai quali parteciperanno l'assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè e la comandante della polizia municipale...