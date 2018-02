Piana : porcari



"Lucca teatro festival 2018 - che cosa sono le nuvole?": al via il festival domenica con lo spettacolo Ok Robot

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:04

Torna dopo il successo degli scorsi anni, la quarta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca e Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il coinvolgimento del Comune di Capannori, il Comune di Porcari e la Fondazione Cavanis e del Comune di Castelnuovo Garfagnana.

Quindici giorni di spettacoli, incontri e laboratori dedicati alle famiglie, alle scuole e ai giovani, per divertirsi e affrontare insieme importanti tematiche che aiutano a crescere e a dialogare.

Il via ufficiale domenica 25 febbraio alle 17 con lo spettacolo per famiglie "Ok Robot" alle ore 17 all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (via Roma 121 a Porcari). Dall'aspetto umano, dotato di un cervello positronico di ultima generazione, Ok Robot era il più evoluto della sua categoria. Il mondo si stava lentamente riempiendo di Ok Robot. Tutto si muoveva perfettamente e quando non era così, le macchine difettose venivano fatte allontanare immediatamente ed è a questo punto che due Ok Robot si incontrano. Ok Robot è reale e poetico. È scienza e fantascienza. È quello che siamo o che diventeremo. È ciò che non riusciremo mai a essere. È meraviglioso, se visto con i nostri occhi.

Spettacolo di Beatrice Baruffini che dirige gli attori: Simone Evangelisti e Agnese Scotti. Assistente alla regia Virginia Canali; ideazione luci di Emiliano Curà; musiche e ambienti sonori di Dario Andreoli per la produzione di Teatro delle Briciole.

Inoltre Martedì 27 febbraio alle 12,30 inaugura la mostra degli elaborati dei ragazzi delle scuole, che hanno aderito al concorso artistico dal titolo "Sogni in scatola". La mostra è allestito nel chiostro del Centro Culturale Agorà e resterà visitabile gratuitamente a tutti.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival si trova sul sito www.luccateatrofestival.it