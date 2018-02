Piana



M5S ad Altopascio per parlare di sicurezza con i candidati

venerdì, 16 febbraio 2018, 12:32

Ha toccato ieri Altopascio il tour Sicurezza del Movimento 5 Stelle.



"Ad ascoltare i proclami sulla sicurezza di chi ha governato il Paese in tutti questi anni, si rimane basiti. Basiti perché negli ultimi 25 anni abbiamo assistito a continui tagli alle risorse economiche destinate alla sicurezza. Basiti, perché negli ultimi 18 anni, le Forze di polizia hanno perso 30mila operatori" così Renato Scalia, candidato M5S ed ex ispettore Dia.



"Anche per questo nel nostro programma mettiamo nero su bianco e con credibilità l'impegno ad assumere 10mila nuovi agenti nelle forze dell'ordine e costruire due nuovi carceri. Fanno gli svuota carceri perché sono troppo affollate? Attiviamo due nuove Case di Reclusione" ha aggiunto il candidato M5S, Gregorio De Falco.



"La popolazione sente giustamente la necessità di governare meglio il tema migranti. In tutta Europa per capire se un richiedente asilo ha o meno diritto a stare nel paese ci mettono pochi mesi, in Italia due anni" ha sottolineato Sara Paglini, candidata M5S del collegio territoriale.



"Questo malgoverno voluto dal centrodestra, e proseguito dal centrosinistra per fare qualche favore agli amici vedi mafia capitale, lo possiamo chiudere solo noi. Se vinceremo le elezioni e andremo al Governo: 10 mila assunzioni nelle commissioni territoriali che giudicano le richieste dei migranti e in massimo sei mesi saremo in grado di dire "sì tu hai diritto all'asilo, vieni ti integriamo" "no tu non hai diritto e devi lasciare il paese. Le coperture ci sono e con una seria cooperazione internazionale si gestiscono anche i rimpatri"" ha precisato Paglini.