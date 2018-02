Piana : montecarlo



"Maledetta Toscana": al Teatro dei Rassicurati appuntamento con l'ironia

giovedì, 22 febbraio 2018, 12:21

Al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo Sabato 24 febbraio si ride dei vizi toscani. Per la stagione di Prosa alle 21,15, si esibiscono Igor Vazzaz e La Serpe d’Oro, in “Maledetta Toscana”: un viaggio cantato tra storie, aneddoti e canzoni.

Lo spettacolo mette a nudo, nei secoli, la più amata (e odiata) regione d'Italia: letture, parole e canzoni da Cecco Angiolieri a Dante Alighieri, da Curzio Malaparte ai canti popolari e oltre. Di e con Igor Vazzaz, musiche e interventi dal vivo dei La Serpe d'Oro: Francesco Amadio mandolino, violino, voce; Jacopo Crezzini contrabbasso, voce; Luca Mercurio fisarmonica, voce supervisione Giacomo Verde.

Perché i toscani, agli altri italini, non son mai stati proprio simpatici. Eppure, l'umorismo toscano esiste e attraversa poesia, letteratura, musica e canzoni. L'umorismo icastico e irrefrenato dei toscani contraddistingue il modus vivendi di popoli diversi, antagonisti e nemici, uniti non solo dalla consuetudine storica, ma pure dal comune gusto per il paradosso, da una cinica fierezza, dal senso della sfida e, sì, da quello spirito cinico e inesorabile che non si ferma davanti a niente, neppure alla morte.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato la stagione sulla qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, circuito multi disciplinare di teatro, danza e musica, e il Comune di Montecarlo. Per la stagione 2018 i due enti, in collaborazione con l’associazione And Or margini creativi, hanno realizzato un programma incentrato sulla drammaturgia contemporanea, con interpreti di fama e proposte di teatro contemporaneo e musicale.

Si prosegue sabato 10 marzo, con “Petì Glassè”, il teatro de Gli omini che nasce dalla gente che passa per strada. Un piccolo varietà sulla grande varietà umana sviluppato attraverso il viaggio, l’osservazione, l’ascolto dello sconosciuto.

Biglietti

posto unico intero 15 euro, ridotto 10 euro(giovani fino ai 29 anni e soci Ass. “And Or Margini Creativi)

Contatti:

Biglietteria presso l’Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo

via Roma 56, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

tel. 0583/229725

Teatro dei Rassicurati

via Carmignani 14 - Montecarlo (Lu)

tel. 0583/22517 - culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it