Marchetti: "Il distributore di acqua sta bene in piazza Aldo Moro"

giovedì, 15 febbraio 2018, 15:10

Il consigliere comunale di "Insieme per Altopascio" Maurizio Marchetti annuncia una interrogazione sul distributore di acqua che l'amministrazione comunale vuole collocare in piazza Vittorio Emanuele."Ritengo assolutamente sbagliata la collocazione del distributore di acqua , come ce ne sono già in quasi tutti i comuni , nei pressi del palazzo della Dogana, in piazza Vittorio Emanuele.Questo tipo di servizio, come si vede nelle altre zone dove da tempo è stato collocato, prevede un utilizzo fatto prevalentemente con le auto, visto che le persone vanno a rifornirsi periodicamente e caricano in macchina i contenitori. Questo comporta una sosta di alcuni minuti con la bauliera aperta e l'area scelta dall'amministrazione comunale, all'angolo del palazzo comunale detto della Dogana, non mi pare sia esattamente la zona più adatta.Ovunque si fermino le auto per approvvigionarsi d'acqua determineranno problemi alla circolazione e all'utilizzo del parcheggio. Se invece gli amministratori pensano che le persone lascino la macchina distante per poi girare per la piazza con bottiglie o altri contenitori, non mi sembra una previsione azzeccata.Oltre a questo aspetto, non credo che un fontanello d'acqua di quel tipo concorra alla valorizzazione del centro storico di Altopascio. Strutture di quel tipo stanno meglio fuori dalle zone qualificate nel corso degli anni nella parte centrale del paese.Non mi pare difficile concludere allora che la zona giusta per fare questa operazione in sicurezza e velocità sia piazza Aldo Moro, dove le auto possono accostarsi, fare rifornimento di acqua e poi ripartire senza creare problemi a nessuno. Mi sembra una soluzione molto migliore e meno impattante. Per questo farò una interrogazione per chiedere ufficialmente questa modifica al progetto, anche per salvaguardare il centro storico ".