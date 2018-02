Piana : altopascio



Marchetti (Insieme per Altopascio): "Il nome di chi ha tolto i volantini elettorali è nella denuncia ai carabinieri"

martedì, 27 febbraio 2018, 16:34

Maurizio Marchetti di "Insieme per Altopascio" rende noto di aver segnalato ai carabinieri nome e cognome della persona che ha strappato i manifesti elettorali appesi ad Altopascio.

"Da quando ho scritto il post sull'esponente del Pd che toglie i volantini altrui sono in tanti che mi chiedono chi è - esordisce Marchetti - . Lo ha fatto anche il segretario comunale del Pd Fabio Coppolella, che mi ha anche telefonato. Credo - prosegue l'ex sindaco - sia importante che si interessi di questo problema, che non depone certo a favore di un partito che si autodefinisce democratico e poi utilizza mezzucci di questo tipo per fare campagna elettorale. L'episodio che ho denunciato ai carabinieri di Altopascio è solo l'ultimo, in ordine di tempo, di tanti anni. La differenza è che stavolta non ci sono sospetti, ma un nome e un cognome che ovviamente ho fatto ai carabinieri. Per ovvi motivi non posso rivelarlo, avendo piena fiducia in chi dovrà indagare. Se qualcuno pensa che non sia vero - conclude Marchetti -, credo avrà delle sorprese".