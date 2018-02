Piana : capannori



Marchi (Energie Per l’Italia): "Altro che salotto urbano e rispetto del verde"

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:09

Giovanni Marchi, consigliere comunale del gruppo misto Energie Per l’Italia del comune di Capannori, interviene in merito agli alberi che sono stati abbattuti sulla via Romana, per far posto alla ciclabile Francigena green way.

"Altro che salotto urbano e rispetto del verde, altro che protocollo di Kyoto, trattato internazionale sul surriscaldamento globale, altro che PM10, oppure più semplicemente venendo alle cose locali, vi ricordate, il progetto “Arborr populi” per la riforestazione della piana di Lucca, dove attraverso bandi regionali la Provincia finanziava la piantumazione di alberi in terreni agricoli?

Grazie a quel progetto – dichiara Giovanni Marchi consigliere comunale del gruppo misto Energie Per l’Italia del Comune di Capannori – doveva venir dato un decisivo contributo al recupero del sistema paesaggistico, il progetto era nato per migliorare la qualità della vita delle persone dei cittadini che vivevano e vivono nella piana di Lucca, e cosa faceva l’amministrazione capannorese, in quel periodo, si esaltava per quanto era capace di fare.

Il ministero inoltre aveva dichiarato monumentali, sul territorio di Capannori tre alberi, i quali oltre alla quercia che tutti conoscono di San Martino in Colle, si sono aggiunti un platano alto più di 25 metri che si trova tra Badia di Cantignano e Vorno, e il leccio alto poco meno di venti metri ma avente una circonferenza di quasi 5 metri che si torva a San Gennaro.

Questa premessa, - continua Marchi - per rendere evidente che se non siamo sotto le luci mediatiche nazionali; degli alberi che sono stati abbattuti sulla via Romana, per far posto alla ciclabile Francigena green way (verde), all’amministrazione di curare il verde e dell’abbattimento degli alberi che i cittadini hanno pagato importa relativamente poco.

Questi alberi messi a dimora dall’amministrazione comunale, alcuni anni or sono, avevano occupato il posto dei maestosi pini che fiancheggiavano la Via Romana, allora conosciuta anche con il nome di via dei pini.

I pini, impiantati nell’epoca fascista, purtroppo erano stati abbattuti per la loro grandezza e pericolosità, ma per dare la giusta importanza e il giusto risalto alla strada principale del capoluogo capannorese l’amministrazione aveva appunto piantato aceri e agrifogli lungo la via.

.Ora la ditta che lavora per la costruzione della ciclabile, non sappiamo perché ha abbattuto alcune piante invece di toglierle con le dovute cautele e metterle a dimora nei parchi o nei giardini pubblici comunali.

La pista – prosegue il consigliere - delimitata da un cordolo, si snoda sul lato sud della via Romana. Ora da quello che è possibile notare, sembra non vi sia molta chiarezza nemmeno per quanto riguarda la realizzazione della ciclabile.

Se pensiamo che un giorno i lavori vengono completati in una maniera e il giorno dopo gli stessi lavori vengono modificati e realizzati in un’altra.. Per non parlare dei disagi dei residenti lungo la strada che tutti i giorni si trovano a combattere soprattutto in queste giornate piovose con il fango, le buche le attrezzature che rimangono incustodite, da una ditta che dovrebbe terminare i lavori del primo lotto entro la fine di maggio si spera del 2018.