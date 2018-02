Piana : capannori



Marchi (Energie per l'Italia): "Martiri delle foibe, la giunta non glissi sulle richieste della minoranza"

sabato, 10 febbraio 2018, 09:48

"Ormai è una storia che tutti gli anni puntualmente si ripete, le minoranze del consiglio comunale di Capannori, in consiglio chiedono quando verrà dedicata una strada, una piazza o qualsiasi altra cosa, ai martiri delle foibe e come di consueto la giunta glissa e dichiara “appena ce ne sarà l’occasione”.

Questa è la denuncia di Giovanni Marchi consigliere del gruppo misto Energie Per l’Italia di Capannori.

"Oggi - dice il consigliere - tutti si riempiono la bocca con le parola integrazione e razzismo, ma non si rende conto la giunta di Capannori, che quel dibattito, quelle promesse che vennero fatte in un consiglio comunale e su di un ordine del giorno votato tutti assieme è una forma anche questa di razzismo, una forma di discriminazione verso quelle persone che hanno sofferto. Oggi come tutti gli anni è il “giorno del ricordo”, un ricordo che dovrebbe essere vivo nei nostri cuori, anche perché purtroppo o per fortuna la morte “come viene detto non guarda in faccia a nessuno”, questo giorno è statoistituito dal parlamento italiano con legge nel 2004, al fine di rinnovare la memoria della tragedia di tutti gli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, una storia che testimoniava l’odiopolitico ideologico e di pulizia etnica voluta da Tito per eliminare dalla Jugoslavia i non comunisti".

Per l’amministrazione di Capannori – prosegue Marchi – sembra che le morti non siano tutte uguali. Diversamente, per giorno della memoria da poco trascorso, si sono giustamente organizzate manifestazioni, inaugurazioni, quadrangolari di calcio, e consegnate medaglie, Invece, per quanto riguarda il “ricordo” non viene trovato il tempo e neppure vicolo da intestare a questi martiri del comunismo. Mentre in altri comuni, non si dimentica la tragedia delle foibe e l’esodo di 350.000 italiani, che ancora gridano giustizia e libertà di pensiero, mentre da altre parti si ricordano gli oltre 10.000 morti della violenza titina. Nel comune più grande della piana queste cose sembrano non toccare la giunta capannorese e ancora più grave e più vergognoso è il consiglio comunale che non si ribella all’arroganza della giunta comunale".

"Dopo aver votato e concordato assieme a tutta la minoranza un preciso ordine del giorno, rivolgendosi ai consiglieri, - Marchi dice – non è un tradimento al Sindaco, chiedere che patti e documenti votati assieme vengano rispettati, ma sicuramente tacendo, avete poco rispetto di voi stessi ed un violenza psicologica che vi fate".

"Probabilmente – conclude – l’anno che rimane di amministrazione Menesini può darsi che porti consiglio, e chissà che prima delle elezioni del prossimo anno, non ci sia, Dio volesse, una nuova inaugurazione".