Michela Fanini, sabato la presentazione ufficiale

Altri articoli in Piana

giovedì, 15 febbraio 2018, 18:38

Saranno quattro le assunzioni entro l'anno, di cui una operativa già dal mese di febbraio, effettuate dal Comune di Montecarlo attraverso procedure di mobilità per reintegrare gli effettivi della pianta organica a servizio dell'amministrazione pubblica

giovedì, 15 febbraio 2018, 16:40

Un'azione concreta dell'amminstrazione Menesini per contrastare il gioco d'azzardo. Il Comune di Capannori ha infatti deciso di incentivare gli esercizi commerciali del proprio territorio che tolgono i vari apparecchi 'mangia soldi' all'interno della propria attività

giovedì, 15 febbraio 2018, 15:10

Il consigliere comunale di "Insieme per Altopascio" Maurizio Marchetti annuncia una interrogazione sul distributore di acqua che l'amministrazione comunale vuole collocare in piazza Vittorio Emanuele

giovedì, 15 febbraio 2018, 14:06

Si tratta dell'autotrasportatore Vincenzo Candela di 61 anni, residente a Spianate.L'uomo, intorno alle 13.02, mentre stava effettuando dei lavori di carico e scarico, è caduto da un'altezza di circa due metri

mercoledì, 14 febbraio 2018, 22:39

Prosegue la preoccupazione ad Altopascio per l'imminente apertura della IT Risorse in via del Palazzaccio, tanto che domani sera, giovedì 15 febbraio, per fare chiarezza su cosa tratterà questa ditta, a Spianate, alle 21, nella zona della sagra, si terrà una riunione di cittadini

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:30

Il vicesindaco Franco Fanucchi come insegnante e uomo di sport interviene sull'inchiesta che ha sconvolto il mondo del ciclismo lucchese