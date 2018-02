Piana : capannori



'M'illumino di meno 2018': due camminate in notturna per promuovere uno stile di vita sostenibile

giovedì, 22 febbraio 2018, 12:55

E' in programma domani sera, venerdì 23 febbraio, con ritrovo alle ore 19 al parcheggio 'Pandora' a Segromigno in Monte, la prima delle due passeggiate notturne organizzate dall'amministrazione comunale di Capannori in occasione della 14a edizione della giornata per il risparmio energetico 'M'illumino di meno' promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 che quest'anno ricorre proprio domani.



L'edizione 2018 dell'iniziativa finalizzata a promuovere il risparmio energetico e stili di vita sostenibili è infatti dedicata alla bellezza del camminare e dell'andare a piedi 'Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo'. L'escursione è realizzata in collaborazione con l'associazione PerSanPietro di San Pietro a Marcigliano e si svolgerà lungo le redole della zona. La seconda camminata è in programma venerdì 2 marzo, giorno di luna piena, in collaborazione con 'Escursioni personalizzate' della biologa Arianna Chines e consentirà di ammirare in un'atmosfera magica il Lago della Gherardesca. Il ritrovo è in programma all'isola ecologica di Colle di Compito in via del Porto alle ore 21. In entrambe le serate sono previsti momenti conviviali. Oltre alle due escursioni in notturna l'amministrazione comunale in occasione di 'M'Illumino di meno' promuove anche la distribuzione di un decalogo nelle scuole del territorio comunale che contiene le regole d'oro per il risparmio energetico.