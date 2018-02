Nuova scuola di Badia Pozzeveri: l'accademia di Belle Arti di Perugia farà il progetto

Altri articoli in Piana

Al via entro il prossimo mese i lavori di via di Ruota in località 'La frana’, viabilità interessata da un movimento franoso che causò un cedimento ed un abbassamento del piano stradale. La gara di aggiudicazione dei lavori, infatti, è terminata, quindi fra circa un mese potrà essere aperto il...

Lo Scandicci batte gli Allievi Elite amaranto per 5 a 1, mentre la Floria 2000 porta a casa tre reti sugli Allievi B del Tau. Fanno meglio, ma senza colpi di scena, i Giovanissimi Elite che restano fermi sul pareggio nel match contro lo Scandicci.

Sono ripartiti i laboratori creativi della cooperativa Odissea aperti a tutta la cittadinanza, tra questi il gettonatissimo corso di ceramica "Terra di tutti", che attraverso il lavoro con l'argilla vuole stimolare il dialogo tra le culture e il corso di teatro sociale che coinvolge anche i richiedenti asilo

Ci sono momenti che decidono un match. In tutta onestà un match iniziato dal Bama in modo troppo molle rispetto a come si può, anzi si deve, affrontare un incontro importante contro una squadra (Agliana) a pari punti in classifica

La Nazionale italiana di pattinaggio freestyle ha fatto tappa ad Altopascio, ospite dell'Asd L'Acquario. Tra i vari comuni italiani che saranno toccati dai raduni itineranti, utili per visionare gli atleti in giro per l'Italia e selezionare i migliori, c'è anche la cittadina del Tau, legata alle rotelle in linea da...

Il consigliere comunale Guido Angelini denuncia l'ennesimo incidente stradale e la pericolosità dell'incrocio in località Osteria a Lammari chiedendo provvedimenti da parte del comune di Capannori