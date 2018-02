Omaggio all'aviatore Carlo Del Prete al Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca

Altri articoli in Piana

giovedì, 1 febbraio 2018, 14:54

Anteprima lucchese, dal prossimo fine settimana, per la 29^ Mostra Antiche Camelie della Lucchesia promossa dal Centro Culturale Compitese e dal comune di Capannori in programma nel Borgo delle Camelie e in altri luoghi del territorio nei fine settimana 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25, 31 marzo...

giovedì, 1 febbraio 2018, 13:14

Simone Marconi e Francesco Fagni della Lega Nord denunciano l'escalation di atti di criminalità ad Altopascio e chiedono all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco D'Ambrosio, di fare scelte eccezionali

giovedì, 1 febbraio 2018, 13:08

I comuni di Altopascio, Bientina e Capannori festeggiano la “Giornata internazionale delle zone umide” in occasione del 47° anniversario dell'adozione della Convenzione di Ramsar promuovendo da venerdì 2 a domenica 11 febbraio una serie di iniziative, organizzate assieme ad associazioni del territorio, per far conoscere le aree naturalistiche del territorio

giovedì, 1 febbraio 2018, 11:07

Lucart apre le porte al 2018 con un importante investimento finalizzato a rafforzare la propria posizione di mercato nella penisola Iberica, attraverso l’acquisizione degli asset del Gruppo spagnolo CEL Technologies & System

giovedì, 1 febbraio 2018, 10:33

Sessantadue anni di calcio trascorsi ricoprendo vari ruoli: calciatore, allenatore, direttore tecnico, presidente. Una vita a rincorrere un pallone sempre con stile e signorilità. Gigi Simoni sabato 3 febbraio alle 18 sarà presente all’auditorium Cavanis per raccontare, attraverso il suo libro biografia, la sua avventura umana e professionale

giovedì, 1 febbraio 2018, 08:56

Altro fine settimana avaro di soddisfazioni e punti per il Calcetto Insieme. La squadra di Serie C1 lotta e gioca a viso aperto contro il Verag Villaggio ma esce dal campo sconfitta ed a testa alta.