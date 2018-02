Partiti i lavori per la rotatoria di Badia Pozzeveri

Altri articoli in Piana

mercoledì, 28 febbraio 2018, 17:31

La deroga chiude l'iter amministrativo per la realizzazione dell'insediamento abitativo in un'area più sicura dal punto di vista idrogeologico a sette metri di distanza dalla strada comunale, anziché a massimo 10 metri come previsto dal regolamento urbanistico

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:22

Tre nuovi agenti per la polizia municipale di Altopascio. Due entreranno in servizio lunedì 5, mentre il terzo, per il quale c'è già copertura economica da parte dell'amministrazione comunale, arriverà a breve, non appena sarà esaurita la fase di selezione dalle graduatorie disponibili

mercoledì, 28 febbraio 2018, 14:17

Va sotto il titolo 'Diventare donne' il ricco e variegato programma di iniziative varato dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune di Capannori in occasione dell'8 marzo che si protrarrà fino ad aprile

mercoledì, 28 febbraio 2018, 13:17

Al via entro l’estate i lavori al depuratore di Casa del Lupo, lungo l’autostrada tra Capannori e Porcari. È stato finalmente posto il primo tassello fondamentale nell’iter – la gara per aprire i cantieri è in corso – che porterà al potenziamento della capacità dell’impianto, che passerà dagli attuali 1700...

martedì, 27 febbraio 2018, 16:34

Maurizio Marchetti di "Insieme per Altopascio" rende noto di aver segnalato ai carabinieri nome e cognome della persona che ha strappato i manifesti elettorali appesi ad Altopascio

martedì, 27 febbraio 2018, 15:15

Il terreno su cui sorgerà il parco appartiene a privati; per questo gli uffici comunali daranno il via a breve alle procedure di esproprio. Una volta che l’area sarà acquisita si potrà dare il via all’iter amministrativo per la partenza dei lavori.