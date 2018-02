Piana : altopascio



Quale futuro per Altopascio?

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:15

di cinzia guidetti

Quale futuro per Altopascio se la IT Risorse aprirà sul territorio? E' quello che si sono chiesti i cittadini che hanno preso parte alla riunione ieri sera a Spianate. Dubbi che vogliono una risposta dall'amministrazione che ha dato il nulla osta all'insediamento.

Marzia Paoli, cittadina di Altopascio, che istituirà un comitato per la salvaguardia della salute, spiega che "Il movimento servirà a difendere la salute dei cittadini perché non mi sembra che all'amministrazione interessi molto. Questo non sarà un movimento politico - ci tiene a precisare - perché la salute non ha partito".

Ma i dubbi tra le circa 60 persone in sala sono molti: la ditta viene definita "una bomba a cielo aperto", perché se dovesse prendere fuoco anche se fa stoccaggio che cosa succederebbe? Cosa stoccherà di preciso? A cosa servono le vasche d'acqua che sono fuori? E i due silos? E se questa ditta fa solo stoccaggio quante persone assumerà mai? Sarà così incisiva per l'aumento di lavoro ad Altopascio? Oltretutto stoccherà rifiuti da tutto il centro Italia per un aumento in quella zona già congestionata dal traffico dei tir e di altri mezzi pesanti. E qualcuno fa notare che "già ad Altopascio il prezzo delle case è dimezzato, figuriamoci con l'arrivo di una ditta del genere".

Tutte queste domande e constatazioni iniziano a volare nella stanza senza una risposta, e alla fine qualcuno chiede al sindaco Sara D'Ambrosio, che stava in disparte, di intervenire. Lei ci tiene a precisare che non voleva interrompere nessuno e che è venuta perché era una riunione aperta, che nessuno l'aveva invitata, ma che riteneva importante esserci.

"Questa azienda non fa trasformazione fa solo stoccaggio - ha spiegato il primo cittadino -. Quello che arriva va via nello stesso modo in cui è arrivato. Il materiale non va in discarica perché tutto viene recuperato, ma non da loro. Ogni materiale che arriverà in questa azienda ha avuto una autorizzazione. Comunque - ci tiene a precisare la D'Ambrosio - quando mi sono insediata la conformità urbanista era già istruita. Me la sono trovata lì. E inoltre adesso è già stata approvata anche la conformità ambientale". E quando qualcuno le chiede, visto che "se l'è trovata lì" se sapeva della ditta quando faceva parte dell’opposizione in comune, la D'Ambrosio risponde di no.

E il primo cittadino continua a cercare di tranquillizzare i presenti in sala: "Contro gli incendi hanno due silos da 88mila litri e gli idranti", la risposta dei presenti è: "se hanno rifiuti tossici che bruciano gli idranti e i silos servono a poco"; e ancora la D’Ambrosio "lo smaltimento rifiuti segue tutte le normative e tutte le direttive ed è costruito con tutti i criteri" che lei spiega minuziosamente. “Inoltre - precisa- ogni scarico della ditta, viene controllato e i dati possono essere monitorati in qualsiasi momento. Difendo la tutela della salute pubblica, non l'azienda". E qui gli animi cominciano a scaldarsi dato che qualcuno accusa: "se voleva tutelare la salute pubblica non doveva accettare che una ditta del genere si insediasse ad Altopascio".

Il capogruppo di "Insieme per Altopascio", Fabio Orlandi, interviene facendo notare che il giorno 8 febbraio 2017, quindi con l’attuale giunta, si è chiuso il processo ambientale riguardante la ditta. E che nel 2016, dopo l'insediamento della D'Ambrosio, ci sono state tre conferenze dei servizi di cui non ha trovato i verbali. “Li ho chiesti al vicesindaco Daniel Toci, ma non li ha ancora ricevuti. Quindi chiedo delucidazioni al sindaco visto che è qui: chi è andato alle conferenze?”. La D'Ambrosio non c'era e non si ricorda chi ci è stato. "Potevate almeno prendere una decisione contraria sulla dislocazione" incalza Orlandi che poi snocciola un po' di numeri secondo i verbali di autorizzazione: "Il quantitativo massimo di liquidi che potranno essere stoccati lì, tra pericolosi e non, è 203 tonnellate. Inoltre, essendo il punto di stoccaggio del centro Italia, 700 mila 500 saranno le tonnellate di scambio".

Ma a far nascere altri dubbi nel cittadini è l'intervento di Liano Picchi, ex presidente di Sistema Ambiente, e molto conosciuto a Capannori: "Io non mi sentirei del tutto tranquillo con una ditta del genere. Parlate di stoccaggio di rifiuti come ad esempio pneumatici, ma a me basta ricordare la vicenda di tre ditte nella zona: una sulla Lima, una a Gallicano e una a Camaiore che hanno preso fuoco. Inoltre non capisco perché questi rifiuti debbano sostare qui per poi ripartire, ma la cosa che mi insospettisce di più è il fatto che nessuno, né della vecchia, né della nuova amministrazione, ne voglia prendere la paternità".

Qualcuno in sala racconta di aver lavorato nel settore: "State sicuri che potete fare tutti i controlli che volete, ma non si sa all'interno cosa arriva. Nessuno può entrare in queste ditte se non con appositi permessi. Io sono pronto a fare sciopero per non avere questa azienda qui".

Qualcun altro fa notare che anche se questi portassero uova e bistecche la zona è già congestionata per il grande traffico di mezzi pesanti "e aggiungerne altri non è stata una buona scelta".

​Intanto, Valerio Biagini presidente dell'associazione "Con il cuore per Altopascio" infastidito riprende l'assessore Ilaria Sorini e Simone Bicocchi: "sghignazzare mentre uno parla di queste cose è solo maleducazione e dimostra menefreghismo".

Il consigliere dell'opposizione Francesco Fagni incalza: "L'autorizzazione che loro hanno ottenuto parla chiaro: una quantità massima di rifiuti pericolosi passerà di qui. E l'amministrazione non può controllare di volta in volta quello che viene stoccato. Marchetti anni fa si oppose a una ditta che faceva bitume. Voi come amministrazione non vi siete opposti all'ingresso di questa ditta". Rincara la dose l'ex sindaco Maurizio Marchetti: "Non basta una bella lezione su come stoccherà i rifiuti questa ditta, il sindaco si doveva opporre perché ha il diritto di farlo".

La D'Ambrosio risponde: "Tutti i furgoni che entrano hanno la bolla di accompagnamento e tutti i mezzi dell'azienda sono georeferenziati per sapere dove vanno a prendere il materiale". E scatta il pandemonio perché "quelle non sono cose che garantiscono la sicurezza dei cittadini". E qualcuno ricorda anche i tempi della COVER di Altopascio "nascevano le galline con tre zampe, ma questo sarà peggio".

Picchi ricorda che quest'anno sono stati diversi gli allarmi per pm10 e che aumentare il traffico non è una scelta saggia", ma il sindaco replica: "I valori di inquinamento dell'aria saranno sempre alti perché la lucchesia è il distretto cartario più importante d'Italia. O diciamo basta oppure accettiamo le cose. Ad Altopascio dobbiamo capire quali sono le ditte che possono insediarsi. Abbiamo ditte che si occupano di logistica che si fa con i camion... sennò i cittadini che cercano lavoro li mando da lei". Ma la risposta non piace ai presenti, e serve solo ad infervorare gli animi che si stavano già scaldando. Picchi incalza ancora: "Lei poteva fare opposizione all'ingresso dell'azienda. Nel suo comune lei conta più dell'Arpat lo sa?". "L'azienda rispetta i canoni" risponde la D'Ambrosio, ma le persone non ci stanno più. "Non ci interessa se rispetta i canoni, quello è il minimo, qui noi l'azienda non la vogliamo e ci opporremo", qualcuno inizia ad accusare Liano Picchi di essere venuto qua a dare lezioni mentre poteva restare a Capannori, e nel caos che si sta creando scatta la domanda: "Quanti posti di lavoro darà questa azienda?". Ma gli animi si sono scaldati troppo, da una parte ci sono alcune persone che hanno alzato troppo la voce, qualcuno invece è già andato via e la domanda, anche se ripetuta diverse volte alla D'Ambrosio, rimane senza risposta. Qualcuno poi comincia ad accusare che la riunione era una riunione politica e gli animi si scaldano ancora di più. Maggioranza e opposizione iniziando ad andarsene insieme ai cittadini mentre Marzia Paoli comincia a raccogliere le firme per l'istituzione del comitato "Non ci fermeremo adesso".

Quale futuro per Altopascio se la IT Risorse aprirà sul territorio? Ancora non si sa.