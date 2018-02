Piana : montecarlo



Quattro assunzioni in comune

giovedì, 15 febbraio 2018, 18:38

Saranno quattro le assunzioni entro l'anno, di cui una operativa già dal mese di febbraio, effettuate dal Comune di Montecarlo attraverso procedure di mobilità per reintegrare gli effettivi della pianta organica a servizio dell'amministrazione pubblica.

Grazie al buon lavoro di programmazione ed economie delle risorse prodotto in questi anni dall'assessorato e dall'ufficio personale, su indirizzo della giunta comunale, il Comune di Montecarlo si è dotato di una nuova figura professionale diretta specificatamente alla gestione delle politiche di promozione turistica, di valorizzazione culturale e della produzione agricola locale che hanno assunto un ruolo centrale nella conduzione dell'attività amministrativa montecarlese.

Entro la buona stagione tornerà a ranghi completi anche la Polizia Municipale con l'arrivo del nuovo comandante, in sostituzione dell'attuale Roberto Missorini in pensionamento, e di un nuovo agente. Così ricostituito dei suoi quattro elementi il corpo potrà nuovamente svolgere con efficacia le funzioni amministrative e di controllo e sicurezza sul territorio, sia al fianco delle altre forze dell'ordine che dei cittadini organizzati nel controllo di vicinato. La presenza, inoltre, di dipendenti adibiti e formati in veste di ausiliari del traffico consentiranno, come per l'anno trascorso, di incentivare i controlli sulla sosta nel centro storico nel periodo di alta stagione a tutela dei residenti.

In piena riorganizzazione anche il settore contabile dell'Ente, dove è prevista l'assunzione di un istruttore contabile, che assieme all'ufficio tecnico comunale sta vivendo un riassetto pratico razionale degli stessi uffici nella sede comunale. Una ristrutturazione, frutto della sinergia ed intesa tra amministratori e dipendenti, che nel corso dell'anno interesserà tutti gli uffici al fine di migliorare le condizioni di lavoro e garantire così il miglior standard di rendimento.

"Rispondiamo al nostro impegno di mandato - dichiarano il Sindaco Vittorio Fantozzi ed il delegato al personale Roberto del Vigna - di accrescere e garantire non solo nel numero ma in specializzazione la qualità del personale dipendente del Comune di Montecarlo. Un impegno costante in risorse importanti che vede tornare a crescere il numero dei nostri impiegati, dai quali dipende la resa del miglior servizio pubblico a favore del cittadino e del territorio, quanto la crescita della formazione personale di cui siamo orgogliosi".

Da domani, 15 febbraio 2018, saranno pubblicati tra avvisi di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e copia dei predetti bandi e dei fac-simile di domanda saranno reperibili all'Ufficio Protocollo del Comune e sul sito internet del Comune www.comune.montecarlo.lu.it ,nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi e Concorsi". Il termine per la scadenza della presentazione delle domande è il prossimo 17 marzo 2018.

Per info

Tel. 0583229724