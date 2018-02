Piana



Raduno della nazionale italiana di Freestyle ad Altopascio

domenica, 4 febbraio 2018, 19:29

La Nazionale italiana di pattinaggio freestyle ha fatto tappa ad Altopascio, ospite dell'Asd L'Acquario. Tra i vari comuni italiani che saranno toccati dai raduni itineranti, utili per visionare gli atleti in giro per l'Italia e selezionare i migliori, c'è anche la cittadina del Tau, legata alle rotelle in linea da una lunga tradizione. Oggi, domenica 4 febbraio, sulla pista del Circolo Fo.Ri.Ma. di Marginone, accolti dal sindaco di Altopsacio, Sara D'Ambrosio, c'erano pattinatori junior e senior del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, del Lazio e delle Marche. Per l'Acquario, invece, erano presenti Gomathi Berti, vicecampionessa italiana di speed, e Virginia Doveri, giovanissima promessa.

Lo staff dell'Acquario, guidato da Antonella Carpanese, è già entrato in piena fase preparatoria, in vista dei campionati regionali, che inizieranno a fine marzo.