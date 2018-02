Piana



Riduzioni alle famiglie di Porcari sulle tariffe per i nidi di infanzia

venerdì, 23 febbraio 2018, 11:59

Riduzione delle tariffe a tutte le famiglie che usufruiscono del servizio nido d'infanzia, attraverso un aumento del 25 per cento del buono attualmente assegnato per ciascun bambino e che già copre fino al 65 per cento della tariffa; copertura del 100 per cento del costo della retta del nido per il terzo figlio di genitori con altri bambini iscritti nella stessa struttura; possibile estensione del provvedimento al periodo settembre - dicembre.



Queste le misure adottate dall'amministrazione comunale di Porcari, a partire da gennaio 2018 e fino al prossimo mese di luglio, grazie alle risorse aggiuntive (27 mila euro), provenienti dal MIUR nell'ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione.



I benefici andranno a vantaggio delle famiglie porcaresi che usufruiscono dei servizi educativi presso i tre Nidi privati autorizzati e accreditati con cui il Comune ha stipulato convenzioni e che accolgono bambini da 0 a 36 mesi: nido "Alice" funzionante a Porcari, "Giamburrasca" a Montecarlo, "Angelo Custode" a Capannori. Il finanziamento statale va ad aggiungersi ai circa 60mila mila euro già messi a disposizione dall'Ente e dalla Regione Toscana.



"Questo importante trasferimento del MIUR - afferma Fabrizia Rimanti, assessora alla Scuola del Comune di Porcari – ci permette di qualificare ulteriormente la proposta educativa per i bambini da 0 a 6 anni. Il Nido d'Infanzia, oltre a rappresentare un'opportunità educativa per i più piccoli, costituisce senza dubbio una risposta alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano. Non a caso le strutture con noi convenzionate realizzano accordi anche con importanti aziende del territorio, a sostegno delle mamme e papà dipendenti di queste imprese".