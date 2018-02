Piana : lunata



Smurfit Kappa, comitato soddisfatto per la caduta dei vincoli sul nuovo ingresso

sabato, 24 febbraio 2018, 14:10

Il Comitato paesano “Per Lunata e i suoi Abitanti” prende atto con soddisfazione della definitiva caduta di tutti i vincoli che ostacolavano la realizzazione del nuovo ingresso per l’azienda Smurfit Kappa attraverso il primo tratto della via dei Banchieri e l’innesto sulla statale Pesciatina attraverso la rotatoria di via del Casalino.

“Per mezzo di questa soluzione – dichiara il comitato - si arriverà finalmente alla liberazione della chiesa e degli spazi pubblici circostanti dalla morsa del traffico pesante che ad oggi ha raggiunto livelli insostenibili per la comunità. Con l'accesso attuale, da via Pesciatina – via del Chiassetto, vi sono infatti reali e gravi pericoli per l’incolumità fisica di pedoni e ciclisti che transitano nella zona, molto frequentata dato che rappresenta l’unico spazio aggregativo, a forte valenza sociale del paese. Anche gli edifici e le infrastrutture, data l’esiguità degli spazi a disposizione dei TIR per il loro transito, ne subiscono continui danneggiamenti (vedi i ripetuti danni ai marciapiedi che vengono inevitabilmente e necessariamente percorsi dagli autoarticolati durante le loro manovre)”.

“Il comitato – prosegue - ritiene che la situazione attuale non sia più accettabile ed anche le ventilate modifiche parziali, e comunque definite transitorie, proposte dall’azienda, appaiono assolutamente peggiorative dello status quo; infatti, con i nuovi percorsi ideati (accesso da via del Chiassetto, uscita da via della Chiesa) si arriverebbe all’assurdo che la realizzanda pista ciclo-pedonale di collegamento tra Capannori e Lammari verrebbe attraversata per ben due volte dai Tir in manovra con altissimi rischi per anziani e bambini che saranno i naturali utilizzatori di tale struttura. Inoltre non si farebbe nulla per snellire l’ingresso sulla statale che avrebbe sempre innesti a novanta gradi e non attraverso rotatorie come le più elementari norme di sicurezza in materia di circolazione stradale richiedono. Resterebbero invariate, anzi peggiorerebbero, le negative ricadute sull’inquinamento ambientale e si avrebbe un ulteriore grave degrado dell’unica zona a scopo socio-aggregante del paese. Non si può accettare che automezzi di tali dimensioni e di così elevato impatto ambientale circolino e manovrino tra la chiesa, il sagrato, il centro parrocchiale, la piazza, l’edificio sede dell’ufficio postale, il cimitero paesano”.

“Il progetto di accesso/uscita – spiega - attraverso via dei Banchieri/rotatoria del Casalino, risulta, per contro, di gran lunga il migliore possibile e i recenti “ via libera” ottenuti dal Demanio, per la sua realizzazione, ne sono indiretta conferma. D’altra parte, come a tutti noto, si tratta di un progetto, che è stato da subito apprezzato dai cittadini e dall'azienda stessa, tanto è vero che la Smurfit Kappa ha provveduto già da qualche anno, all’acquisto di alcuni terreni e di una villa ancora in fase di costruzione, per poter procedere alla realizzazione, in accordo con il Comune, del nuovo ingresso”.

“In conclusione – termina - il comitato “Per Lunata e i suoi Abitanti” appoggia in pieno il progetto che prevede la realizzazione del nuovo ingresso per la Smurfit Kappa attraverso la via dei Banchieri e la rotatoria del Casalino. In questa ottica invita la Dirigenza dell’azienda a dare una fattiva collaborazione per la definitiva soluzione di un problema di incolumità e salute pubblica che sicuramente rappresenta un bene primario per la comunità, esprimendole da subito, un sentito ringraziamento per l’impegno, anche economico, che metterà a disposizione”.