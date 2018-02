Piana



“Sosteniamo le passioni”: anche ad Altopascio il progetto di solidarietà di Conad

venerdì, 23 febbraio 2018, 11:55

di gabriele muratori

Presentato questa mattina presso il supermercato Conad di Altopascio di via delle Cerbaie, il progetto benefico "Sosteniamo le passioni", messo in atto appunto dalla Conad del Tirreno e dal Comune di Altopascio in favore della locale Confraternita di Misericordia per l'acquisto di un automezzo attrezzato da adibire al trasporto disabili nel territorio comunale.



Si tratta di un'importante iniziativa di solidarietà per la raccolta fondi che periodicamente viene svolta dal gruppo Conad tramite i propri clienti, e che questa volta tocca la Misericordia di Altopascio.



Piena soddisfazione per Roberto Toni, titolare del centro commerciale altopascese, che nuovamente lavora per mettere in campo la piena disponibilità del marchio Conad a favore del bene per la società. "Non siamo solo un'isola, come citato nello spot televisivo, ma proprio un territorio aperto che vale come centro di aggregazione per la cittadinanza. Si tratta di un'iniziativa fatta dalla gente per la gente, dove i nostri clienti saranno gli artefici della beneficienza".



Il progetto in questione, riguarda appunto gli utenti del supermercato, quali possessori della "Carta insieme", i quali potranno accumulare un "Punto Cuore" ogni dieci euro di spesa. Giunti a trentacinque punti cuore, potranno ritirare il buono sconto di 2,50 euro che potrà essere consegnato presso la vicina sede della Misericordia in viale Marconi, oppure direttamente ai volontari che periodicamente saranno presenti in una postazione nei pressi delle casse del centro. I buoni saranno tramutati in denaro, e il ricavato raccolto entro la data del prossimo 30 luglio, sarà utilizzato dalla confraternita per coprire le spese per l'acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per i trasporti sociali.



"Volontariato e passione, un binomio che accomuna tre delle grandi realtà sul nostro territorio, ovvero misericordia, amministrazione comunale e supermercato Conad, per lavorare sinergicamente a un'opera benefica molto importante per la nostra comunità". Queste le parole del sindaco Sara D'Ambrosio, accompagnata dall'assessore comunale per il sociale Ilaria Sorini, anch'essa entusiasta per l'iniziativa ideata.



"Nel territorio comunale sono molti i cittadini che abbisognano di assistenza sociale con i trasporti presso scuole, luoghi di lavoro e visite mediche. L'acquisto di un nuovo automezzo attrezzato è necessario, ed anche stavolta lo facciamo grazie alla solidarietà. A oggi almeno l'80% delle famiglie usufruisce del servizio in maniera gratuita, mentre il restante 20% paga la metà". Non da meno contento il governatore della Misericordia di Altopascio Antonella Pistoresi, che ringrazia sia il comune sia la Conad per l'ennesimo gesto di generosità.



"Sono tantissimi i servizi che svolgiamo nell'arco di ogni mese per il trasporto sociale, e la domanda aumenta sempre di più. Con ciò si rende necessario avere sempre degli automezzi efficienti e adatti allo scopo per fornire un servizio idoneo a tutti coloro che ne abbiano bisogno".



Una continua crescita in favore della comunità altopascese all'indomani della recente inaugurazione degli ambulatori specialistici Rami con la quale sempre il marchio Conad sta lavorando sempre con comune e Misericordia per stipulare una convenzione a prezzo ancor più ridotto per i propri clienti.