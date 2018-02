Piana



Stefano Tommei è il nuovo coach del Bama Altopascio

mercoledì, 21 febbraio 2018, 12:08

Sarà Stefano Tommei il nuovo coach del Bama Altopascio per il finale di stagione della serie C Gold. L'esperto coach termale vanta un palmares più che trentennale di primissimo livello, con esperienze accumulate sia nel maschile che nel femminile. Menzionandone solo alcune nel 1990 conquista una coppa europea femminile (coppa Ronchetti) alla guida del Primizie Parma a Tuzla (Bosnia). Poi concede il bis nel 1994 alla guida dell'Athena Cesena. Dal 1996 al 1998 é alla guida di Montecatini in A2 maschile conquistando la finale playoff per la promozione in A1 contro Forlì. Torna , sempre in A2, nella cittadina termale nel 2008. Nel frattempo collabora nel settore giovanile della Leonessa Brescia e di Cremona . Con i Warrioirs Cremona conquista la promozione dalla serie C alla serie B. Stessa cosa nel 2014 quando guida Monsummano, avversario del Bama a quei tempi, in una storica promozione, sempre dalla C alla B. Poi esperienze in A1 femminile : La Spezia e Triestina. Ultima stagione agonistica nel 2016 con la Castellani Pontedera in serie B Femminile. Adesso opera come referente tecnico per il settore giovanile femminile toscano.



" Visto che il vice Giuntoli non é in possesso della tessera idonea a capo allenatore in C Gold - afferma il presidente altopascese Sergio Guidi - avevamo l'obbligo di addivenire ad una scelta molto rapida, ma che fosse per noi al contempo la migliore possibile. Stefano era il nostro primo obiettivo e siamo molto contenti, nonché orgogliosi, che dopo un brevissimo colloquio abbia accettato con entusiasmo di entrare a far parte nel mondo rosablu. La sua esperienza "hors categoriae" questi livelli riteniamo che possa essere per noi preziosa". Tommei sarà quindi già in panchina nella difficilissima trasferta contro la capolista Pino Dragons sabato prossimo alle 18,30 al PalaCoverciano di Firenze.



" Desidero ringraziare - conclude Guidi - in primis coach Maurizio Romani per aver dato letteralmente il 110% in questi 7 mesi. Voglio ringraziare inoltre l'ex direttore sportivo Alberto Mei che, saputo delle dimissioni di Romani, si é messo immediatamente all'opera per darci una mano contattando Tommei. Come si suol dire: al cuor non si comanda".