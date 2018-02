Piana : altopascio



Successo per la giornata dedicata al baskin

martedì, 20 febbraio 2018, 15:33

Baskin per tutti, ad Altopascio. Una giornata di inclusione, di sport e soprattutto di grande divertimento. Alla palestra comunale di via Marconi, infatti, tre classi della scuola media “Giuseppe Ungaretti” hanno potuto cimentarsi in un’appassionante partita di baskin (basket inclusivo) che è stata organizzata dall’associazione Luccasenzabarriere, con la preziosa collaborazione di Panda Baskin Altopascio e dell'amministrazione comunale.

Dopo un primo momento, durante il quale sono state spiegate le regole del gioco, gli alunni, grazie alla collaborazione dei docenti, hanno giocato a “basket inclusivo”, una disciplina sportiva ispirata al basket che permette la partecipazione di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità. «Il baskin è uno sport per tutti – ha commentato l'assessore al sociale, Ilaria Sorini – Questa giornata di sport è stata pensata per lanciare un messaggio importante, ovvero che non devono esistere barriere. Lo sport permette di esprimere valori importanti, come la solidarietà, il rispetto delle regole e dell'avversario, l'inclusione e la voglia di divertirsi e di partecipare». Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua, che nell'occasione ha voluto ringraziare l'Ortopedia Michelotti per aver messo a disposizione le carrozzine per poter giocare la partita. «Ringrazio anche Massimiliano Pisani per il generoso sostegno che ci ha fornito anche in questa occasione – continua - Fondamentale ovviamente il ruolo di Panda Baskin Altoapscio, che fa un’opera di inclusione indispensabile. Infine, la collaborazione delle istituzioni, come il Comune e l'Istituto Comprensivo, per la diffusione di una sensibilità diffusa nei confronti delle persone disabili è importante, e devo dire che ad Altopascio abbiamo trovato un terreno fertile per mettere in campo diverse iniziative, che saranno annunciate nelle prossime settimane».