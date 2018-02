Piana : altopascio



Tau Calcio: battuta d'arresto per gli Allievi, bene i Giovanissimi

lunedì, 26 febbraio 2018, 14:48

Si ferma la corsa degli Allievi, che pareggiano (gli Elite) e perdono (i B) nel week-end appena passato. Bene invece i Giovanissimi che non si fanno intimorire e portano a casa 8 reti di cui 2 contro la Cattolica e 5 contro il Camaiore.

Gli Allievi Elite non riescono a difendere il vantaggio guadagnato nel primo tempo contro il Capostrada. Le due reti di Luisotti e Garunja non bastano per arginare gli avversari che nel secondo tempo raggiungono gli amaranto. Con il pareggio la squadra di Gandini guadagna un punto ma non una posizione: il Tau resta in ottava posizione, pari merito con lo Sporting Arno e l'Aquila Montevarchi. Il 4 marzo appuntamento con la Cattolica Virtus.

Capostrada Belvedere – Tau Calcio 2-2

Formazione Capostrada Belvedere: Cardillo, Gori, Benvenuti, Franceschi, Balestrucci, Filoni, Vettori, Nesi, Tito, Borgognoni, Sauro, Gjergji, D'Amico, Del Fa, Sansone.

Formazione Tau Calcio: Donati, Collecchi, Lepri, Pecci, Grasso, Chiti, Luisotti, Pini, Garunja, Gaddini, Sina, Giovannetti, Muccioli, Pinucci, Beccani, Rinaldi, Barsanti.

Reti: Luisotti (T), Garunja (T), Filoni (CB), Franceschi (CB).

Vicenda analoga quella degli Allievi B che partono bene con il gol di Amato al 22' del primo tempo. Il Bibbiena però non ci sta e nel secondo tempo, con le reti di Moneti e Andreini, raggiunge e supera gli amaranto. Non si spaventano però i ragazzi del Tau che restano saldi in terza posizione, tallonati dallo Scandicci. Prossimo incontro con la capolista, la Cattolica Virtus.

Tau Calcio – Bibbiena 1-2

Formazione Bibbiena: Ombra, Ceruti, Chisci, Lusini, Medina, Farini, Paolucci, Moneti, Danesi, Spertilli, Farini, Agnoletti, Andreini, Senesi, Giannini, Torricelli, Decembrini.

Formazione Tau Calcio: Banti, Magini, Muccioli, Barsaglini, Proietto, Margheri, Marcellusi, Pratesi, Amato, Martini, Spitale, Pieretti, Pallanti, Magini, Sabia, Mei.

Reti: Amato (T), Moneti (B), Andreini (B).

Scivola via senza problemi, invece, la partita contro la Cattolica dei Giovanissimi Elite. La doppietta di Menconi è la giusta rappresentazione di un Tau incisivo, attento e presente. Tre punti meritati che confermano gli amaranto in seconda posizione a 10 punti dalla prima in classifica, la Sestese. Domenica prossima il Tau incontrerà l'ultima in classifica, il Capostrada Belvedere.

Cattolica Virtus – Tau Calcio 0-2

Formazione Cattolica Virtus: Dainelli, Duranti, Del lungo, Vestrini, Fusser, D oria, Carfora, Dallai, Masetti, Giunta, Cocchi, Tarchiani, Testa, Martini, Iacovitti, Frascadore, Rossi lottini, Bartolozzi.

Formazione Tau Calcio: Canalini, Iannello, Pallanti, Amorusi, Lartini, Caparrini, Tartarini, Bachini, Barbato, Menconi, Silvano, Di Biagio, Lentini, Di Vita, Bartolini, Filieri, Selmi, Vivai.

Reti: Menconi (2).

Ancora una vittoria, infine, per i Giovanissimi B che ne segnano 5 al Camaiore. La squadra di mister Barsotti si mantiene in prima posizione con 147 gol segnati. Domenica 4 si gioca contro il Sant'Alessio.

Camaiore – Tau Calcio 0-5

Formazione Camaiore: De Ranieri, Puccetti, Tabarrani, Bergamini Matteo, Perndoj, Bertoni, Conte, Landucci, Bondar, Di Ciolo, Genovesi, Baldassari, Bergamini Marco, Casotti, Mazzoni. Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Bindi, Lleshi, Marioni, Quilici, Ramku, Pieraccioli, Cecilia, Ceraolo, Gigante, Fani, Birindelli, Carmignani, Domini, Oliva, Tusa, Tognetti.

Reti: Tusa, Fani (2), Domini, Bindi.

--