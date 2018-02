Piana



Tau Calcio, quattordici reti in tre partite

lunedì, 19 febbraio 2018, 13:06

Quattordici reti in tre partite: weekend ricco per il Tau Calcio che porta a casa tre vittorie su quattro. Gli Allievi Elite battono il Margine Coperta, mentre i B hanno la meglio sullo Sporting Arno. Non riesce l'impresa dei Giovanissimi Elite contro la Sestese che sconfigge di misura gli amaranto. Bene i Giovanissimi B che vincono contro il Borgo a Buggiano.

Una bella vittoria contro il Margine Coperta per gli Allievi Elite di mister Gandini grazie alle reti di Sina e del capitano Chiti. Un buon risultato che, comunque, non basta per avanzare in classifica: il Tau resta infatti fermo in settima posizione con 31 punti, pari merito con la Prolivorno Sorgenti. Occhi puntati sulla prossima partita contro il Capostrada Belvedere.

Tau Calcio - Margine Coperta 2-1

Formazione Tau Calcio: Giovannetti, Petrilli, Muccioli, Pecci, Niccolai, Chiti, Pinucci, Pini, Garunja, Luisotti, Sina, Donati, Grasso, Pellicci, Pratesi, Beccani, Gaddini.

Formazione Margine Coperta: Giuntini, Ognibene, Mazzocchi, Cioni, Pietrazzini, Venturi, Bertelloni, Kaja, Sodini, Iovino, Giuffrida, Gorini, Bacci, Bonini, Antonelli, Ballani, Spiridon, Bartolozzi.

Reti: Mazzocchi (M), Sina (T), Chiti (T).

Gli Allievi B di mister Maffei non si fanno intimorire dall'iniziale vantaggio dello Sporting Arno e con la rete su punizione di Proietto la partita torna in equilibrio. Sarà poi Gaddini, nel secondo tempo, a segnare il gol del vantaggio e un Tau concentrato e ordinato difende il risultato fino alla fine. Dalla terza posizione in classifica, il Tau si prepara a incontrare il Bibbiena sabato 24.

Tau Calcio - Sporting Arno 2-1

Formazione Tau Calcio: Banti, Magini, Barsaglini, Rinaldi, Proietto, Margheri, Martini, Pratesi, Amato, Magini, Gaddini, Pieretti, Federigi, Iannello, Sabia, Spitale, Mei.

Formazione Sporting Arno: Rosato, Galli, Rossi, Scarlini, Maltinti, Celoni, Sciuto, Margheri, Gjomemo, Baggiani, Pancotti, Degl'innocenti, Giulioni, Sabatini, Paolieri, Longo, Garretta.

Reti: Maltinti (S), Proietto (T), Gaddini (T).

Non è riuscita l'impresa contro la Sestese: tra gli amaranto e la capolista, adesso, ci sono 10 punti di distanza. Una partita ben giocata da parte del Tau, caduto, però, al decimo del secondo tempo sulla rete di Viti. Gli amaranto difendono la seconda posizione in attesa del match contro la Cattolica Virtus.

Tau Calcio - Sestese 0-1

Formazione Tau Calcio: Canalini, Filieri, Vivai, Amorusi, Lartini, Caparrini, Pallanti, Bachini, Tavanti, Tartarini, Menconi, Likaj, Lentini, Iannello, Silvano, Di Vita, D'Andrea Pisani, Barbato.

Formazione Sestese: Chellini, Comelli, Santini, Grazzini, Pacini, Becattini, Piampiani, Frongillo, Viti, Cassai, Sitzia, Ponzalli, Vigni, Mearini, Capetta, La Corte, Maffei, Ermini.

Reti: Viti (S).

I Giovanissimi B vincono senza difficoltà anche contro il Borgo a Buggiano, segnando 10 reti. Ormai da soli, in vetta alla classifica, i ragazzi di mister Barsotti si preparano alla trasferta contro il Camaiore.

Tau Calcio - Borgo a Buggiano 10-0

Formazione Tau Calcio: Calu, Carmignani, Bindi, Marioni, Oliva, Ramku, Tusa, Tognetti, Ceraolo, Gigante, Rocco, Ceccarelli, Cecilia, Domini, Quilici.

Formazione Borgo a Buggiano: D'Andrea, Romoli, Mariotti, Bartolini, Parenti, Bruni, Antonelli, D'Antonio, Battaglini, Barone, Pugnetti, Pagni, Giuntoli, Fuoco, Neri, Grossi.

Reti: Rocco, Quilici (2), Gigante, Domini, Cecilia (3), Ceraolo (2).