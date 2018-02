Piana : altopascio



Tre nuovi agenti per la polizia municipale

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:22

Tre nuovi agenti per la polizia municipale di Altopascio. Due entreranno in servizio lunedì 5, mentre il terzo, per il quale c'è già copertura economica da parte dell'amministrazione comunale, arriverà a breve, non appena sarà esaurita la fase di selezione dalle graduatorie disponibili. Da lunedì, quindi, il corpo della Municipale della cittadina del Tau sarà composto da 11 unità: numero che salira a 12 nel giro di poco tempo.

«Assumiamo tre persone con un contratto semestrale, quindi fino agli inizi di ottobre – spiega il Sindaco, Sara D'Ambrosio - L'obiettivo, però, è riuscire ad avere la copertura finanziaria necessaria per procedere con la proroga. La decisione di assumere tre persone va nella direzione di potenziare la presenza sul territorio, che è l'unico strumento tangibile e davvero efficace per far sentire al sicuro i cittadini, prevenire reati e creare quindi una sorta di funzione deterrente nei confronti di coloro intenzionanti a delinquere. In questi mesi abbiamo intensificato i controlli nelle frazioni, un lavoro che continueremo a portare avanti con maggiore attenzione e approfondimento, grazie anche alle segnalazioni dei residenti. Il lavoro di pattuglia è importantissimo e va ad integrarsi con le altre attività portate avanti dalla Municipale: dalla sicurezza stradale alle violazioni di carattere ambientale, dai controlli sui mezzi pesanti (soprattutto per quanto riguarda le ordinanze di divieto di transito in certe fasce orarie) all'abbandono dei rifiuti. In generale, poi, l'impegno per la sicurezza è costante, grazie anche alla collaborazione con le forze dell'ordine: il crimine non ha confine né colore politico, è importante fare gioco di squadra per il bene della comunità».