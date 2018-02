Piana : porcari



Ultimata la ripulitura del canale e la sistemazione dei nuovi punti luce in via Bertolletti

mercoledì, 21 febbraio 2018, 10:51

Ultimato un altro degli interventi pubblici, anche questo molto atteso dalla popolazione residente, resi possibili dalla variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale alla fine del 2017. Si tratta della ripulitura del fosso e della messa in opera di nuovi lampioni della pubblica illuminazione in via Bertolletti, una traversa di via Diaccio.

In quel tratto, i fossi che costeggiano la strada erano invasi da erbacce e vegetazione che ne ostacolavano il regolare corso delle acque. In concomitanza di piogge violente la strada e le corti che vi si affacciano si sono allagate spesso, creando disagi ai residenti della zona che avevano anche segnalato la necessità di illuminare almeno il tratto più densamente abitato.

Il lavoro non è del tutto concluso: nei prossimi mesi il Comune ha in programma di aggiungere altri punti luce per illuminare tutto il tratto di via Bertolletti.