Viabilità, Fit Cisl Trasporti presenta un esposto sul problema sicurezza

sabato, 24 febbraio 2018, 08:35

Sicurezza... in quale strada sei? Non in via Roma, incrocio via Pacini e nemmeno in via Roma davanti al Cavanis, sede dell'Itc, e vicino alle scuole elementari di Porcari dove negli orari di entrata e di uscita degli studenti i genitori si accalcano con le auto, senza prendere in considerazione il parcheggio della piazza del Mercato che si trova ad appena 30 metri di distanza. Problemi cronici, che da tempo segnalano anche attraverso i social gli abitanti di Porcari.



Questa volta la denuncia arriva dal segretario di Fit Cisl Lucca, Nicola Da San Martino, perché i disagi, e i rischi conseguenti, sulla viabilità di Porcari si ripercuotono, amplificandosi, al passaggio di ogni bus.



"Abbiamo ricevuto ripetute segnalazioni da parte di conducenti di autobus di linea di problemi di viabilità riscontrati nel centro del paese – premette Da San Martino - . In via Roma all'intersezione fra via Roma e via Pacini, la presenza di auto in sosta al di fuori degli stalli costringe il conducente dell'autobus che procede in direzione Altopascio ad invadere la corsia opposta, con tutti i rischi che tale manovra può comportare. Sempre in via Roma di fronte all' Istituto Cavanis all'orario coincidente con l'entrata e l'uscita delle scuole la carreggiata in direzione Altopascio è completamente ostruita dalle vetture in sosta, che sono in attesa di far salire gli studenti in uscita dalla scuola. Anche in questo caso, come nel precedente già esposto, la condizione di pericolo sì ripete, aggravata dal fatto che in quel tratto la strada curva limitando la visuale".



Il segretario di Fit Cisl trasporti, Nicola Da San Martino, ha trasmesso in questi giorni la lettera - esposto al comune per ripristinare una situazione di sicurezza a vantaggio reciproco di pedoni, auto e bus "e per sollecitare un maggiore controllo attraverso gli strumenti che l'amministrazione comunale riterrà più opportuni".