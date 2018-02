Piana



Zucconi: "Il caso della 52enne di Capannori dimostra e conferma che il Pd dà pacche sulle spalle agli italiani, i soldi li usa per altri"

lunedì, 26 febbraio 2018, 12:32

Riccardo Zucconi commenta il grido di dolore di una 52enne capannorese che si è rivolta invano al comune di Capannori per risolvere una grave situazione familiare.

"Quanto descritto nei giorni scorsi da una 52enne capannorese che si è rivolta al comune di Capannori per avere aiuto ricevendone tanti discorsi ma nessun fatto - dichiara Zucconi candidato al collegio uninominale della Camera dei Deputati per Lucca, Versilia, Piana , Valle del Serchio e della Lima - è l'esatta fotografia di come amministra il Pd in Italia e spiega perché il sottoscritto e tanti altri sentano il bisogno di cambiare molto di questo modo di governare, partendo dal Parlamento. Questo è uno dei tanti casi, come qualche tempo fa un ipovedente a Altopascio, dove l'amministrazione targata Pd dimostra che la sua missione non è certo aiutare i più deboli, chi è indietro, ma ben altro. Il risultato è che per gli italiani ci sono tante belle pacche sulle spalle e ipocrite rassicurazioni, mentre i soldi vengano impiegati in modi chiari a tutti e che qualche indagine giornalistica e non solo hanno ampiamente documentato. Noi crediamo che prima di tutto il comune di Capannori dovrebbe aiutare la 52enne in difficoltà, una persona che comunque ha pagato molte tasse nel corso della sua vita lavorativa, ha sempre rispettato la legge e si è comportata in modo civile e consono alle norme vigenti. Votando Zucconi alla Camera e il centrodestra in generale garantisco che andrà in Parlamento una persona che questi concetti li ha ben chiari e che, se la nostra coalizione avrà la possibilità di governare, certamente gli italiani torneranno a essere la priorità del welfare nazionale. Con il Pd è evidente che tutto questo non avviene e non avverrà nel futuro".