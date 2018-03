Piana



8 marzo ad Altopascio con Serra Yilmaz: spettacoli, convegni e corsi di autodifesa nel nome delle donne

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:52

Otto marzo con Serra Yilmaz, ad Altopascio. Sarà la celebre attrice turca, infatti, ad inaugurare il programma di iniziative messo a punto anche quest'anno dall'amministrazione comunale, in collaborazione con la Commissione pari opportunuità della Provincia di Lucca, per celebrare la Giornata internazionale della donna.

Si comincia domani, giovedì 8 marzo, alle 21, al Teatro “G. Puccini” con lo spettacolo “La Bastarda di Istanbul”, tratto dall'omonimo romanzo di Elif Shafak, che avrà per protagonisti sul palco Serra Yilmaz, Valentina Chico, Riccardo Naldini, Monica Bauco, Marcella Ermini, Fiorella Sciarretta, Diletta Oculisti ed Elisa Vitiello, per la regia di Angelo Savelli.

Tema centrale della rappresentazione, che rientra nella stagione di prosa altopascese definita in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, è la questione armena che rimane ancora adesso un buco nero nella coscienza della Turchia. Ad Istanbul sbarca Armanoush, giovane e tranquilla americana che, in cerca delle proprie radici armene, arriva nella famiglia matriarcale del suo patrigno turco Mustafa. Lì incontrerà Asya “la bastarda”, sua coetanea, adolescente turca ribelle e nichilista, con una grande e colorata famiglia di donne alle spalle, e un vuoto al posto del padre. Nonne, madri, zie, sorelle, amiche. Quando sono le donne a dominare la scena, tutto si intreccia, si complica e diventa affascinante.

Lo spettacolo sarà anticipato alle 18,30 in Sala Granai, piazza Ospitalieri, dall'incontro con l'attrice Serra Yilmaz e il regista Angelo Savelli, aperto al pubblico: un'occasione per conoscere l'icona del cinema di Ferzan Ozpetek, approfondire le tematiche affrontate dallo spettacolo e, soprattutto, per parlare della condizione femminile.

Sabato 17 marzo, invece, arriverà al Teatro comunale di Altopascio lo spettacolo “Eva, diario di una costola”, di e con Rita Pelusio. L'appuntamento, organizzato dal Forum donne dell'Avis Toscana, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Altopascio, Ufficio scolastico Lucca e Massa-Carrara e Cesvot, si aprirà alle 9,30 con i saluti del Sindaco, Sara D'Ambrosio, del presidente di Avis Toscana, Adelmo Agnolucci, e del presidente Avis Altopascio, Nicola Calandriello. Alle 10 la parola passerà allo spettacolo teatrale, a cui seguirà un confronto sull'argomento trattato dalla rappresentazione con Beatrice Venezi, direttore di orchestra, Rosaria Bonini, responsabile Simt Lucca, Lara Cantini, ufficiale medico Scuola Marescialli/Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, Massimo Piccione, associazione Lui, Claudia Fiaschi, portavoce Forum Terzo settore nazionale.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro mercoledì 14 marzo alla segreteria organizzativa: Avis, 055.2398624; toscana@avis.it.

Infine, tra le iniziative promosse e organizzate dal Comune, rientra anche il Corso gratuito di autodifesa, rivolto alle donne. Riconoscimento, gestione del pericolo e strategie di difesa contro un'aggressione reale: sono questi gli obiettivi del corso, suddiviso in quattro lezioni. La prima sarà martedì 20 marzo, alle 20,30, in Sala Granai. Per partecipare è richiesta l'iscrizione: inviare una e-mail a max8916@hotmail.it con nome, cognome e codice fiscale. Per info: Matteo 393.8084928.