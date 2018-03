Piana



A Lammari apericena benefica vegetariana per la onlus "Il piccolo rifugio di Fiocco di Luna"

sabato, 10 marzo 2018, 09:46

Venerdì 16 marzo, dalle ore 18.00 fino alle 21.30 al Bar "Il Sole e la Luna" presso il Centro Commerciale Airone in Viale Europa a Lammari, si svolgerà un'Apericena Benefica Vegetariana, al prezzo di €. 13,00, a favore de "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna" di Monte S.Quirico. Nel Rifugio, che si trova all'interno del Seminario Arcivescovile di Lucca, sono custoditi animali "della fattoria" provenienti da richiesta di affidi, situazioni di malgoverno e maltrattamenti o salvati dal macello.



Tra i numerosi animali presenti (galline, galli, pecore, conigli, un tacchino, un asinella, cavie, oche, anatre e caprette), da qualche mese è arrivata anche una bardotta "tripode" dalla Romagna e, tra qualche giorno, arriverà da Roma una giovane mucca che rischiava di essere macellata. Il Piccolo Rifugio, viene visitato ogni anno da numerose famiglie e scolaresche, collabora con cooperative sociali ed è completamente ed unicamente gestito dai volontari dell'Associazione senza alcun finanziamento da enti e/o istituzioni. Due anni fa sono iniziati i lavori di ristrutturazione delle stalle (che hanno oltre 50 anni) grazie al buon cuore dei cittadini e simpatizzanti; qualche settimana fa, invece, è stato sistemata la regimazione delle acque interne alla struttura. Ancora molte, però, sono le cose da fare ed è necessario acquistare rotoballe e mangime per i circa 50 animali che, ad oggi, sono ospitati all'interno del Rifugio.



Per questo è stato deciso di organizzare questo evento di raccolta fondi che il presidente dell'associazione, Laura Galleni, si augura porti un positivo riscontro. Durante la serata sarà anche illustrato l'operato dell'associazione. Chi, inoltre, volesse dare una mano alle attività del Rifugio e diventarne socio operatore o sostenitore, può farlo presente venerdì al conviviale. Per prenotazioni o informazioni potete contattare il numero 338/1170611 (anche whatsapp), visitare Facebook Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna oppure scrivere all'indirizzo e-mail ilpiccolorifugiodifiocco@gmail.com.