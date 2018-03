Piana



A Ruota la Via Crucis Vivente

giovedì, 22 marzo 2018, 12:36

La comunità di Ruota commemora e ricostruisce il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sulla collina del Golgota a Gerusalemme. Sabato 24 marzo a partire dalle ore 21 nel borgo collinare si svolgerà infatti la terza edizione della "Via Crucis Vivente", evento promosso dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990 insieme alla locale parrocchia.

Con partenza dalla piazza del rio, i figuranti metteranno in scena lungo le vie del paese le 14 stazioni, come la condanna a morte, il caricamento sulla croce e le cadute. L'ultima tappa, dopo aver percorso la via lungo il bosco che porta al monumento agli alpini, sarà in località "La Cava" dietro la chiesa, dove sarà rappresentata la crocifissione.

L'iniziativa, che coniuga fede e spettacolo, è anche un modo per promuovere le tradizioni e le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Ruota, borgo già noto per il "Presepe Vivente" che si svolge ogni anno il 26 dicembre.

L'ingresso alla "Via Crucis Vivente" è gratuito. Sarà possibile accedere al paese anche in auto, visto che sarà chiusa al transito solo la via interna al borgo. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà domenica 25 marzo sempre alle ore 21.