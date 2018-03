Piana : altopascio



Ad Altopascio Lega con percentuali più alte della provincia di Lucca

lunedì, 5 marzo 2018, 14:13

Sui risultati delle elezioni politiche del 4 marzo intervengono i consiglieri comunali di Altopascio della Lega, Simone Marconi e Francesco Fagni commentano:

"La forza delle idee e la chiarezza del programma paga sempre. Da quando ci siamo insediati nel 2016 in consiglio comunale siamo sempre rimasti al fianco delle persone e anche durante questa campagna elettorale, avevamo avuto la percezione di fare un buon risultato. La risposta è stata ottima e infatti la Lega ad Altopascio ha ottenuto percentuali altissime, la più alta tra i comuni della provincia di Lucca (eccezion fatta per qualche caso sporadico riguardante Pescaglia alla camera e qualche piccolo comune della media valle e garfagnana) e la migliore in assoluto nel collegio uninominale 06-Pistoia.

Raggiungere il 26,65 per cento alla Camera e il 27,29 per cento al Senato è stato un enorme risultato - proseguono -.

Consapevoli che questo non sia un punto di arrivo ma soltanto un punto di partenza, continueremo a lavorare con al fianco la squadra che ci supporta, per far valere le nostre idee in consiglio comunale per riprenderci questo paese e - concludono - riportarlo dove merita."