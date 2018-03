Piana



Al Pesce che Vorrei l'arte e il sociale si incontrano con la cucina

martedì, 20 marzo 2018, 15:55

Una ristopescheria attenta all'arte e al sociale. Al Pesce che Vorrei di Lammari sarà infatti inaugurata venerdì 23 marzo alle 18,30 la mostra "Sulla barca con i pescatori", con fotografie di Mariano Manfredini. Il locale di viale Europa ha inoltre recentemente messo a disposizione dei propri clienti dei menù in braille, il sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti e ipovedenti.

La mostra è a cura degli Amici dell'Archivio Fotografico Lucchese A. Fazzi e ha avuto il patrocinio della provincia e del comune di Capannori. Nelle immagini in bianco e nero, si vedono alcuni pescatori impiegati in vari momenti della loro attività lavorativa. "Essere in mezzo in mare di notte – ha scritto Manfredini nel testo che fa da introduzione alla mostra – su un peschereccio insieme ai pescatori è ancora più suggestivo, perché ci si estrania ancor più dalla convulsa vita della città, dalle ciminiere e dal cemento". All'inaugurazione farà seguito un aperitivo, e per chi vorrà ci sarà la possibilità di fermarsi a cena. Nel menù ci saranno calamari al basilico con pane abbrustolito, tagliatelle alle triglie, pesce fritto, dolce, acqua, vino e caffè (costo 25 euro).

Il Pesce che Vorrei è inoltre un locale attento all'accessibilità, come dimostra la scelta di dotarsi del menù in braille, realizzato con la collaborazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Lucca.

Per prenotazioni:

Il Pesce che vorrei

Viale Europa presso Centro Commerciale Airone - Lammari

Telefono: 0583 961451

Eli. Bi.