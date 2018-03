Al Rassicurati di scena “I tuoi baci molotov” di Gustavo Ott

Altri articoli in Piana

sabato, 17 marzo 2018, 22:08

Immancabile successo per la tradizionale manifestazione della "Festa della Donna in Volo", organizzata come tutti gli anni dall' Aereoclub Lucca di Tassignano, dove i piloti degli aereomobili si mettono a disposizione per il week-end immediatamente successivo alla data dell'8 di marzo per portare gratuitamente le donne che ne fanno richiesta...

sabato, 17 marzo 2018, 18:30

Venerdì 23 marzo ore 21, a San Leonardo in Treponzio, presso l'Aula Magna della Scuola Media "Don Aldo Mei", si terrà un incontro curato dalle associazioni "Amici del Melograno" e "La Ruota"

sabato, 17 marzo 2018, 13:43

Aperto oggi in comune all'interno dell'Urp il nuovo 'Sportello a quattro zampe per la tutela degli animali''. Un servizio informativo nato grazie ad un patto di collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione LAV al quale i cittadini possono rivolgersi per ricevere informazioni sugli animali d'affezione e non solo e per...

sabato, 17 marzo 2018, 11:20

Saranno sostituite la struttura di copertura degli impianti di trattamento aria della piscina comunale e la veletta nord del locale vasche adiacente alla copertura. La giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo- esecutivo dell'opera stanziando 117 mila euro, incrementando le risorse messe a disposizione rispetto ad un precedente...

venerdì, 16 marzo 2018, 17:16

L'azienda, con sede a Montecarlo e stabilimenti all'estero, punto di riferimento sul mercato professional nella produzione di carta tissue, ha messo a punto un progetto all'avanguardia da sviluppare proprio ad Altopascio

venerdì, 16 marzo 2018, 14:56

Il comune investe nella riqualificazione. Illustrato anche il progetto di iniziativa privata di ampliamento a sud dell'area esistente