Al Rassicurati la compagnia del Molo con “Gli allegri chirurghi”, commedia brillante di Ray Cooney

sabato, 24 marzo 2018, 16:53

Domenica 25 marzo, alle 16.15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo è in programma il decimo ed ultimo appuntamento della venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Compagnia del Molo

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Lo spettacolo

Il Dott. David Mortimere è un chirurgo di fama mondiale, felicemente sposato con Rosemary e serenamente coadiuvato nel suo lavoro dal Dott. Hubbert Bonney, un tranquillo chirurgo ancora celibe un pò sempliciotto e dal Dott. Mike Connolly, chirurgo con mille interessi meno quello per la medicina. Mancano tre giorni a Natale e nel tranquillo ospedale S. Andrea, diretto dal severo Prof. Drake, fervono i preparativi per la consueta recita di Natale ma soprattutto per l’importante conferenza annuale, che farà da trampolino di lancio per la carriera del Dottor Mortimere. Tutto è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Jane Tate che, con una notizia a sorpresa, rischia di sconvolgere la vita e le aspirazioni professionali del povero chirurgo.

Inizia così una serie convulsa di bugie, sotterfugi, equivoci, inganni, travestimenti e situazioni paradossali, per cercare di salvare una situazione che si fa sempre più complicata, in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gags scoppiettanti.

La commedia brillante “Gli allegri chirurghi” (titolo originale “It runs in the family”) nasce dalla penna dell’autore inglese Ray Cooney, creatore di altre commedie campioni d’incassi come “Taxi a due piazze” e “Se devi dire una bugia, dilla grossa” e dall’adattamento del famoso regista e attore teatrale Claudio Insegno.

INTERPRETI / PERSONAGGI

Stefano Toncelli / Dottor David Mortimere

Vincenzo Puosi / Dottor Mike Connoly

Gianluca Tomei / Dottor Hubert Bonney

Silvia Barbieri / Rose Mortimere

Antonella Ramacciotti / Jane Tate

Vittoria Biancalana / Caposala Flint

Sandro La Ferla / Professor Drake

Alessandro Benassi / Sergente Bill Connoly

Silvia Pardini / Leslie Tate

Direttori di scena: Gabriella Gori, Ruggero Sartini

Suggeritore: Francesco Borraccini

Light & Sound: Carlo Fedeli, Fabrizio Lazzerini

Scenografie: Bruno Lorenzi, Dario Tancredi

Regia di STEFANO TONCELLI

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.