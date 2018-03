Piana



Al via i lavori per le fognature a Massa Macinaia

martedì, 6 marzo 2018, 13:23

Un consistente investimento per estendere in modo significativo la rete fognaria e collettare i reflui verso il sistema di depurazione civile. Obiettivo: ridurre gli scarichi diretti nel reticolo idraulico secondario e, conseguentemente, migliorare l'impatto del servizio idrico sull'ambiente.

Al via i lavori per la nuova rete fognaria a servizio di una consistente parte della frazione di Massa Macinaia nel comune di Capannori. Un'opera il cui importo complessivo è di 1,9 milioni di euro e che interesserà in modo diretto circa 400 abitanti, anche se i benefici ambientali saranno complessivamente più ampi. La chiusura del cantiere è prevista entro la fine dell'estate.

A verificare lo stato dei lavori sono andati stamani (martedì 6) il sindaco di Capannori Luca Menesini, l'assessore ai lavori pubblici PierAngelo Bandoni, il presidente di Acque Spa Giuseppe Sardu e il consigliere di Capannori in Acque Antonio Bertolucci.

Nel dettaglio, l'intervento riguarderà la realizzazione di una serie di tubazioni a gravità lungo via Ponte Maggiore, via della Chiesa e lungo la strada provinciale 26 di Sottomonte. Queste recapiteranno presso una stazione di sollevamento che verrà posizionata nei pressi di Corte Pistelli e che, a sua volta, spingerà i reflui mediante una tubazione premente verso la fognatura posta lungo la strada provinciale 439 a nord del canale Rogio e quindi all'impianto depurativo di Casa del Lupo.

"Sono molto orgoglioso di questi lavori – dice il sindaco Menesini – perché gli abitanti di Massa Macinaia li aspettavano da tanto. Per questo ringrazio anche la consigliera comunale Giulia Volpi, che purtroppo non poteva essere presente sul cantiere, ma che ha seguito e lavorato per questo intervento. Sappiamo che stiamo realizzando qualcosa di molto importante, che va ad aumentare la rete dei servizi essenziali sul nostro territorio. Un impegno preso che oggi è mantenuto e che porterà benefici ambientali e, soprattutto, migliorerà la qualità della vita dei cittadini. Accanto alla rete fognaria stiamo lavorando a quella del metano".

I lavori saranno suddivisi in tre stralci funzionali. Il primo stralcio, i cui lavori saranno eseguiti e diretti da aziende del Gruppo Acque, prevede la realizzazione di due tratti di tubazione per una lunghezza complessiva di quasi 1.000 metri per una durata prevista di circa 4 mesi. Subito a seguire, si procederà con la realizzazione della nuova stazione di sollevamento (secondo stralcio); contestualmente verrà definita la progettazione esecutiva e verranno acquisite le aree private necessarie alla realizzazione degli ultimi due tratti di fognatura previsti (terzo stralcio) per una lunghezza di ulteriori 1.000 metri. Una volta terminati i lavori, le utenze potranno procedere al collegamento alla rete fognaria, in quanto l'infrastruttura sarà già dotata di predisposizione all'allaccio.

"Sappiamo che questi lavori sono importanti per gli abitanti della frazione – dice il presidente di Acque Sardu – e quindi abbiamo lavorato perché fossero realizzati quanto prima. LA procedura è stata complessa, ma oggi il cantiere è partito e le fognature di Massa Macinaia diventano realtà. Come società siamo impegnati su tutto il territorio con investimenti ingenti per dare ai cittadini un servizio così importante".

Solo nel comune di Capannori gli investimenti eseguiti da Acque sono stati per oltre 27milioni di euro, quasi equamente ripartiti tra acquedotto e fognatura-depurazione: dal potenziamento della centrale idrica di Paganico al risanamento delle reti idriche lungo via Sottomonte, via del Tiglio e via San Ginese (qui l'intervento è in fase di conclusione); dall'interconnessione degli acquedotti locali (sistema che dà maggiori garanzie in termini di continuità del servizio) alla realizzazione dell'acquedotto Erta-Lappato, solo per citare i più rilevanti. E poi ancora: l'estensione della rete fognaria Sant'Andrea-Santa Margherita-Zone-Lunata, il risanamento delle condotte fognarie in via Vecchia Pesciatina e in via del Popolo, la ristrutturazione del depuratore di Colle di Compito. Lavori che vedono l'importante contributo del Comune di Capannori, con l'obiettivo comune di migliorare ancora di più l'efficienza del servizio idrico e la qualità della vita, anche a livello ambientale, per tutti i cittadini.

Per consentire lo svolgimento dei lavori alla rete fognaria di Massa Macinaia, via Ponte Maggiore è stata chiusa al traffico.