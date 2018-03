Piana : capannori



Al via il progetto L’Alternanza è servita

martedì, 27 marzo 2018, 14:03

Questa mattina a preso il via L’alternanza è servita, percorso formativo di Alternanza scuola lavoro in tema di comunicazione digitale nei settori agroalimentare e turismo presso il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Capannori alla presenza degli studenti e dei docenti.

Si tratta di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro realizzato dalla Camera di Commercio di Lucca con la collaborazione del Liceo Scientifico Majorana e di alcune aziende del territorio, ispirato al modello dell’alternanza in filiera sostenuto da MIUR e condiviso con l’Ufficio Scolastico Regionale, pensato dalle Camere di Commercio toscane per offrire un’esperienza orientativa e professionalizzante, che permetta agli studenti di entrare in stretto contatto con le imprese, il mondo esterno alla scuola ed il territorio.

Obiettivo del progetto è orientare gli studenti verso opportunità lavorative e di business nell’ambito della comunicazione digitale e del web e contribuire a formare profili professionali coerenti con gli attuali bisogni delle imprese, attraverso una formazione d’aula seguita da uno stage di qualità nelle aziende dei settori agroalimentare e turismo. Al percorso partecipano 15 alunni appartenenti alle classi terze e quarte degli indirizzi ordinario e scienze applicate del Liceo Scientifico Majorana, per un totale di 90 ore così ripartite: 27 ore di attività in aula per orientamento e formazione - 50 ore attività in azienda per stage - 13 ore di attività di monitoraggio e restituzione.

“Il progetto di Alternanza scuola lavoro – ha dichiarato Giorgio Bartoli, Presidente dell’ente camerale – ad una formazione in aula una formazione esperienziale che li porta a sviluppare le soft skills, ovvero quelle competenze trasversali quali il lavoro di squadra, la capacità comunicativa e relazionale, l’empatia, caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo e fondamentali per confrontarsi con la realtà e che vanno a costituire l’immaginazione (la vision) di vedere il futuro. Caratteristiche che rendono flessibili e danno la possibilità di adattarsi al mondo attiuale che è in continuio cambiamento”

“La collaborazione con la CCIAA di Lucca nel quadro dell’alternanza scuola lavoro, - ha dichiarato Luigi Lippi, Dirigente scolastico dell’ISISS Piana di Lucca - che inizia oggi con il progetto l’Alternanza è servita, consente al Liceo Scientifico Majorana di potenziare il proprio orientamento didattico-culturale, teso ad avvicinare i saperi curricolari alla conoscenza e alla progettazione del territorio. La formazione che viene fornita agli studenti dagli operatori CCIAA e Fondazione Campus arricchisce la preparazione curricolare di una particolare qualità in merito alle competenze che consentono alle giovani generazioni di maturare radicamento, appartenenza e capacità di innovazione rispetto al territorio.

Grazie alla CCIAA si costruisce in sinergia un progetto di valorizzazione di quelle aziende qualificate del settore agroalimentare della Piana Est che si sono costituite in rete intorno al solo Istituto liceale dell’area, azione che mette in primo piano il connubio tra eccellenza qualitativa nella produzione locale e progettazione culturale di impronta giovanile.”

Le imprese che accoglieranno gli studenti in stage sono: Fattoria Colle Verde srl soc. agr., Fattoria di Fubbiano srl , Azienda Agricola Stefanini srl, Azienda Agricola Colle di Bordocheo, Fattoria Il Poggio di Rossi Giancarlo, Centro Commerciale Naturale "Indiana e Dintorni", Fondazione Palazzo Boccella e Strade del vino e dell’olio Lucca Montecarlo e Versilia.

Le docenze per l’attività formativa in aula saranno svolte da consulenti della Camera di Commercio e in collaborazione con la Fondazione Campus, e saranno incentrate sui seguenti argomenti: formazione/orientamento al lavoro dipendente; formazione/orientamento all’autoimprenditorialità; focus sui settori/filiere dell’agroalimentare e turismo, approfondimento su tematiche relative alla comunicazione e digitalizzazione delle imprese