Altopascio accoglierà la torcia olimpica degli Special Olympics, i giochi nazionali estivi

sabato, 3 marzo 2018, 19:50

In risposta all'ultimo comunicato della D'Ambrosio, che va ad aggiungersi a quello del vicesindaco Toci, sulla vicenda delle pratiche autorizzative dell'impianto di rifiuti pericolosi, ecco la risposta del gruppo consiliare Insieme per Altopascio

sabato, 3 marzo 2018, 19:00

Insieme per Altopascio replica alla dichiarazione del vicesindaco Toci sul ruolo del Comune nella vicenda dell'impianto di rifiuti pericolosi di via del Palazzaccio

sabato, 3 marzo 2018, 17:10

Il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio risponde all'opposizione su It Risorse: "A questo punto è evidente che non basti aver gestito il potere per decenni per comprendere la distinzione tra politica e tecnica"

sabato, 3 marzo 2018, 11:57

Al via lunedì 12 marzo i lavori di via di Ruota in località 'La frana’, viabilità interessata da un movimento franoso che causò un cedimento ed un abbassamento del piano stradale. La sistemazione della strada sarà ultimata entro la fine dell’anno

sabato, 3 marzo 2018, 11:33

Apriranno venerdì 9 marzo le iscrizioni per i posti che si rendono vacanti alla fine dell'anno educativo in corso nei nidi d'infanzia comunali per l'anno 2018/2019. Le strutture educative comunali per la prima infanzia sono i nidi d'infanzia 'Il Grillo Parlante' di Capannori e il nido 'S.Galli' di Toringo

sabato, 3 marzo 2018, 11:19

Giovanni Marchi, consigliere comunale di Capannori del gruppo misto "Energie Per l’Italia”, interviene per fare chiarezza sulla realizzazione da parte dell’Erp di sei alloggi a Castelvecchio