Piana



Angelini (Pd): "Saltano le fognature a Lammari, situazione insostenibile"

martedì, 20 marzo 2018, 10:57

Guido Angelini, consigliere comunale e capogruppo Pd di Capannori, denuncia come da alcuni giorni due famiglie di Lammari in via delle Ville in località Ponte dei Capitani vivano con l'incubo di vedersi arrivare i liquami delle fognature in casa.



"C'è una situazione igienico-sanitaria insostenibile e sulla quale è necessario un intervento urgente di Acque SPA - interviene Angelini -. Stamani , dopo un sopralluogo ho segnalato il fatto ai vigili urbani di Capannori e con l'assessore ai lavori pubblici P.Bandoni ci siamo attivati per sollecitare Acque ad un intervento urgente. La situazione è stata più volte posta all'attenzione della società ma non è mai stato preso un provvedimento strutturale come sarebbe necessario".



"Sono a conoscenza che le famiglie, anche qualora gli fosse richiesto di effettuare dei lavori, non sono in condizioni economiche di intervenire - conclude -. Pertanto è necessario che Acque spa si faccia carico del problema ed il comune farà sicuramente la sua parte. I cittadini pagano per un servizio e le risposte da parte di chi ha la responsabilità ci devono essere".