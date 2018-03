Piana



Appello di Giovanni Marchi al centrodestra: "Il renzismo è terminato"

venerdì, 16 marzo 2018, 13:14

"Il risultato che emerge dal Comune di Capannori nelle recenti elezioni politiche impone una seria riflessione di tutti i partiti di centro-destra presenti sul nostro territorio. La netta sconfitta del Pd, non può, a mio avviso essere derubricata al solo trend nazionale. L'amministrazione Menesini infatti si era dichiaratamente schierata a favore dei candidati Marcucci e Baccelli, facendo una campagna elettorale capillare ed impegnata, senza però portare alcun valore aggiunto ai canditati al Senato e alla Camera. Anzi, confrontando i risultati di Capannori a quelli di alcuni comuni vicini, il territorio amministrato dal sindaco di Capannori nonché presidente della Provincia, sembrano addirittura più bassi che dei comuni limitrofi".

Parole di Giovanni Marchi consigliere comunale di Capannori del gruppo misto Energie Per l’Italia che così prosegue: "L'indifferenza dei nostri cittadini, verso le indicazioni e l’appello del sindaco e della giunta che chiedevano di votare il Pd, o altri partiti della coalizione, dimostra quanto sia il seguito che questa maggioranza ha seminato sul territorio. Congiuntamente al modello nazionale che ha perduto milioni di voti in pochi anni il modello Capannorese, il “renzismo” quello sul quale il Pd a seconda dei momenti, si basava è terminato".

"Dall'altra parte il lusinghiero – continua Marchi - risultato dei partiti del centro-destra, ottenuto peraltro con due candidati provenienti dalla Versilia e non da Lucca e la Piana, dimostra una netta volontà di cambiamento. Le tematiche nazionali dei governi presieduti dal Partito Democratico, hanno avuto forti conseguenze locali, la gestione dei flussi migratori, le politiche sul lavoro, la sicurezza e molte altre che hanno fatto breccia anche sui governi locali. Il voto capannorese di conseguenza, non può essere considerato solo un voto di protesta verso il governo Pd, ma anche un voto di contrasto alle politiche del Sindaco Menesini e della sua giunta. Ora però c’è da lavorare, c'è da raccogliere il forte messaggio che gli elettori ci hanno trasmesso, ora è il momento di cominciare a costruire un programma di governo ed un progetto alternativo alla sinistra che risponda alle esigenze dei cittadini".

"Ritengo per questo indispensabile – conclude Marchi - che i responsabili dei partiti di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia , UDC, Energie per l'Italia (che rappresento), oltre a tutti quei mondi che vogliono costruire un’alternativa popolare, e non populista, all’egemonia della sinistra si attivino senza indugio, lasciandosi alle spalle qualsiasi problematica, “politica e personale” per cominciare ad intraprendere quel cammino, politico e programmatico, che ci porterà alle prossime elezioni amministrative capannoresi, con ottime possibilità, di risultare vincenti".