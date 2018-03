Piana : altopascio



Assemblea lavoratori: "Ennesima figuretta della minoranza che parla senza sapere"

sabato, 31 marzo 2018, 16:17

"È davvero singolare che a mandare un intervento del genere sia l'opposizione e non i lavoratori o la rappresentanza sindacale, segno evidente che nessuno ha disertato niente, che non c'è niente di sorprendente o di sconvolgente, ma che, al contrario, su ogni decisione sono stati informati i rappresentanti dei lavoratori". È la risposta dell'ammistrazione D'Ambrosio alle esternazioni della minoranza in merito all'assemblea dei lavoratori del Comune di Altopascio. "Non solo: a chiusura dell'assemblea, momento di discussione libero dei dipendenti, che ad Altopascio non si riuniva da 7 anni, convocata per discutere del contratto nazionale e del rinnovo delle Rsu, il coordinatore dei rappresentanti dei lavoratori ha incontrato il sindaco per aggiornamenti rispetto alla riunione e, insieme, è stato concordato che l'amministrazione sarà presente alla prossima assemblea, quando ci sarà anche il nuovo Rsu. Lascia quindi senza parole l'atteggiamento della minoranza, evidentemente a corto di argomenti, che tenta di strumentalizzare ogni cosa pur di fare polemica, in questo caso addirittura tirando per la giacchetta i dipendenti comunali, che svolgono il proprio lavoro con professionalità e libertà di pensiero. Quanto alle accuse avanzate dall'opposizione, poi, chiediamo di rendere noti pubblicamente nomi, cognomi e fatti: il tempo delle calunnie e delle falsità è finito".