Assenza del Comune alle conferenze dei servizi per la IT Risorse, 'Lega': "Il sindaco dovrebbe essere il primo responsabile della salute dei cittadini"

Altri articoli in Piana

giovedì, 1 marzo 2018, 20:41

Il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ha voluto rivolgere un encomio alla Croce Verde di Porcari in occasione della nevicata del 1 marzo per il lavoro svolto in condizioni tutt'altro che semplici

giovedì, 1 marzo 2018, 15:16

Il gruppo consiliare 'Insieme per Altopascio', dopo aver chiesto al sindaco D'Ambrosio quale era stata la posizione del comune in merito all'insediamento dell'azienda IT Risorse durante le tre conferenze dei servizi, e non aver ricevuto risposta dal primo cittadino, ha fatto richiesta degli atti e ha scoperto che il comune...

giovedì, 1 marzo 2018, 09:57

Cinque vittorie in altrettante partite per le formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari, cui si aggiunge quella del team Esordienti. Una manita chissà se ispirata dall’effetto Diamanti, ovvero la lezione che il coach campione d’Italia con il Basket Le Mura ha tenuto qualche giorno fa alle ragazze gialloblu

mercoledì, 28 febbraio 2018, 17:31

La deroga chiude l'iter amministrativo per la realizzazione dell'insediamento abitativo in un'area più sicura dal punto di vista idrogeologico a sette metri di distanza dalla strada comunale, anziché a massimo 10 metri come previsto dal regolamento urbanistico

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:22

Tre nuovi agenti per la polizia municipale di Altopascio. Due entreranno in servizio lunedì 5, mentre il terzo, per il quale c'è già copertura economica da parte dell'amministrazione comunale, arriverà a breve, non appena sarà esaurita la fase di selezione dalle graduatorie disponibili

mercoledì, 28 febbraio 2018, 14:17

Va sotto il titolo 'Diventare donne' il ricco e variegato programma di iniziative varato dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune di Capannori in occasione dell'8 marzo che si protrarrà fino ad aprile