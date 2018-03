Piana



Bama in emergenza contro San Giovanni Valdarno

venerdì, 23 marzo 2018, 11:47

Bama in campo domenica, nel catino bollente di San Giovanni Valdarno. Purtroppo i rosablu scenderanno in campo dopo l'ennesima settimana travagliata di questa stagione sfortunatissima. Partendo dal male minore non sarà schierabile, oltre a Bini Enabulele, Ghiaré, per l'ennesima distorsione alla caviglia subita in un match under 20. Il giovane play altopascese era stato utilissimo nell'ultimo match vinto contro Montale. Ma la mancanza più grave riguarda, come é ormai arcinoto, quella di coach Stefano Tommei. Il tecnico termale ha subito un malore lunedì scorso ed adesso si trova ricoverato all'ospedale sottoposto ad accertamenti. Una notizia che ha gettato nello sconforto tutto l'ambiente che si é stretto intorno al coach rosablu. Ambiente che sta cercando di uscire fuori da questa mazzata cercando quel blitz, difficile ma decisamente alla portata del Bama, sul parquet dei verde-arancio. Un avversario che si trova a quota 12 punti e che all'andata é stato superato agevolmente dai rosablu (87-68), ma che ha inserito nel roster un 2,10 cm come Salafia, ex Ferrara in A2, Campli ed altre squadre in B, con l'intento di arrivare alla salvezza diretta. In più occorre fare i conti sul consueto apporto caloroso del pubblico locale, spesso sesto uomo in campo.Il Bama dal canto suo é alla ricerca di una vittoria che metterebbe un mattone importante, anche se lungi dall'essere decisivo, nella casa salvezza, cosa impensabile solo un mese fa. Due punti che permetterebbero di chiudere sognando in questa stagione da incubo.



" Siamo tutti vicini a Stefano - commenta il presidente altopascese Sergio Guidi - in questo momento per lui difficile. Siamo disorientati e con il morale sotto sopra, ma come ho detto ai ragazzi abbiamo il dovere morale di non mollare e continuare sulla strada tracciata da Tommei. Dedicando a lui le prossime vittorie".



Per la gara di San Giovanni la società del Tau ha ottenuto una deroga da parte della federazione per poter schierare in panchina il vice Andrea Giuntoli, al momento non in possesso della tessera idonea. Per le gare future verranno fatte le dovute valutazioni.



"Desidero ringraziare - conclude Guidi - il presidente regionale Simone Cardullo, nonché il presidnete del C.N.A Carlo Mariotti che si sono adoperati sin da subito interfacciandosi con la FIP di Roma per farci ottenere questa deroga". Si giocherà alle 18,00, arbitreranno Solfanelli di Livorno e Giustarini di Grosseto