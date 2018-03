Piana



Bama, match importante contro Don Bosco

venerdì, 2 marzo 2018, 12:48

Come direbbe Flavio Tranquillo: " Match importantino anzichenò" per il Bama Altopascio. I rosablu se la vedranno domenica contro il Don Bosco Livorno, squadra che segue gli altopascesi a quota 8 in classifica (rosablu 12 punti).



La parola d'ordine é cancellare dalla mente il netto successo nella gara di andata (61-78), ottenuto con un Vannini in più per il Bama ed un Fantoni in meno per i labronici. Se a ciò aggiungiamo il momento attuale dei ragazzi di Tommei e il fatto che il Don Bosco é stato capace di fare un blitz ad Agliana ed ha sfiorato la vittoria in quel di Valdisieve, diventa una gara da sottolineare tre volte in rosso. Va da sé che i due punti sono obbligatori per partire con il piede giusto in questo rush finale di 6 gare di regular season. Tutte contro squadre che rientrano nel raggio d'azione del Bama. Non squadroni fuori portata come Lucca, Siena e Firenze. Tra le file altopascesi dovrebbe esordire Andrea Presentazi, l'ultimo ingaggio proveniente da Pizzighettone (C Gold lombarda). Il condizionale é d'obbligo poiché l'ala varesina, dopo appena 30' del primo allenamento in rosablu, si é distorto una caviglia. E' in forte dubbio per il match. Una macumba incredibile mai vissuta dalla franchigia di via Marconi nella sua storia quasi trentennale.



Tommei sta pian piano inserendo il suo sistema di gioco adattandolo al nuovo assetto senza centri di ruolo ma con ali eclettiche e versatili. Ovviamente il tempo stringe e non é facile coniugare il tutto con i risultati ma tutti gli effettivi stanno dando il 100% per assimilarlo. Gli avversari sono composti quasi esclusivamente dagli ottimi giovani dell'under 18 d'eccellenza passati all'interzona in scioltezza. Con in più Simone Orsini (classe 96, derby in famiglia perché fratello del rosablu Stefano) e l'innesto a stagione in corso di Fantoni, in uscita da Empoli. Una squadra capace di qualsiasi impresa sia in positivo che in negativo, caratteristica propria dell'età. Ci vorrà quindi un Bama attento e grintoso, con ognuno pronto a gettarsi su qualsiasi pallone prendenolo, se servisse, a morsi. Palla a due alle ore 18,00.