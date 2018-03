Piana



Bama, nuovo innesto: arriva Andrea Presentazi

venerdì, 2 marzo 2018, 12:31

Nuovo tassello per il Bama in questa parte finale di stagione. Si tratta di Andrea Presentazi (foto) classe 1992 per 197 cm, prodotto della Pallacanestro Varese , ala piccola che all’occorrenza può giocare da ala forte. Proviene dal vivaio della Pallacanestro Varese. Prime esperienze da senior in C Silver tra la Pallacanestro Daverio ed il Basket Bosto. Passa a Lugo di Romagna dove contribuisce alla promozione dalla C Silver alla serie B, prima con 10,6 punti e 5 rimbalzi, poi con 6,5 punti a gara più 4 rimbalzi. In questa stagione ha iniziato a Pizzighettone, in C Gold lombarda (quarta in classifica) per poi approdare in rosablu. " Non essendo nessun centro disponibile - dichiara il presidente altopascese Guidi - abbiamo optato per Andrea, giocatore versatile, verticale e tecnico che può alternasi nel ruolo sia di 3 che di 4. GLi diamo il benvenuto con la convinzione che possa darci una buona mano in questa stagione sfortunatissima. Intanto si é subito ben integrato nell'ambiente perché dopo 30 minuti di allenamento si é distorto una caviglia, in dubbio per domenica. Urge - conclude Guidi - intervento di uno sciamano.