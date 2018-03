Piana



Bama riceve il Basket Montale

venerdì, 16 marzo 2018, 10:38

Bama che domenica riceverà la visita del Basket Montale. Un incontro difficilissimo contro uno dei top team del campionato. I pistoiesi, guidati dall'ex coach Tonfoni, se la stagione scorsa sono stati la sorpresa del campionato conquistando i playoff all'ultimo tuffo, quest'anno si sono presentati ai nastri di partenza con un roster ambizioso e notevolmente rinforzato rispetto a maggio scorso. Alla partenza di Rossi e Tasselli hanno sopperito con l'arrivo di un centro "hors categorie" come Tuci, anni da protagonista in serie B, il ritorno di Magni, ala fisica con mani educatissime, e l'ingaggio della stellina Cipriani, in doppio tesseramento dal Pistoia basket. Un classe 2000 con un futuro cestistico roseo. Anzi , con un presente solido visto che all'andata il Bama uscì sconfitto 70-68 dal PalaBertolazzi negli ultimi istanti di gara.



Gran parte del merito della vittoria di Montale se lo prese appunto Cipriani che una prova condita da 6 su 7 da tre punti e 5 su 5 ai liberi. La Tonfoni band si sta giocando il quinto posto con Valdisieve e cercherà di tornare a casa con l'ennesima vittoria in trasferta per poter evitare nei playoff Siena, Lucca o Firenze. Dal canto loro i rosablu sanno benissimo, classifica docet, di essere nettamente inferiori agli avversari, 16 punti di distacco in classifica, al di là di una stagione sfortunatissima, parlano chiaro, e devono approcciare al match partendo da questo presupposto. Applicazione feroce in difesa e lucidità massima in attacco per tutti i 40'.



Come ogni squadra anche Montale, seppur ottima, ha i suoi punti deboli e coach Tommei ha lavorato in settimana per amplificarli. Bama che, incredibile ma vero, sembra aver passato una settimana senza infortunio alcuno e dopo sette sconfitte consecutive ha reiniziato a respirare grazie al largo successo ottenuto sul campo di una diretta concorrente come Legnaia. In questo campionato spezzato in due tronconi tutto é ancora possibile, nel bene e nel male. Sta alla forza e alla compattezza degli altopascesi dirigersi verso la prima o la seconda opzione. Palla a due ore 18,00.