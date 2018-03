Piana



Bama "risorge" contro Legnaia

domenica, 11 marzo 2018, 10:47

OLIMPIA LEGNAIA 66

BAMA ALTOPASCIO 81

(9-20; 26-32; 41-63; 66-81)



Arbitri: Frosolini e Marabotto



LEGNAIA: Bandinelli 10, Zani 9, Vienni 10, Conti 20, Cambi 4, Nardi 1, Ademollo, Rosi, Del Secco 1, Zanussi, Tarchi, Trillò 11. All. Zanardo

BAMA: Ghiaré, Pellicciotti, Azzolini, Fiorindi 12, Orsini 9, Lorenzi 3, Canciello, Cappa 15, Presentazi 15, Bini Enabulele, Meucci 19, Siena 8. All. Tommei



Il Bama risorge dalle proprie ceneri mantenendo fede alla tradizione che lo vede vincitore al PalaFilarete, campo del Legnaia Firenze, da quattro gare consecutive. Tutti e quattro successi abbastanza netti, ma questo lo é più di tutti. La zona match-up messa sul parquet da coach Tommei, se con il Don Bosco Livorno era apparsa"working progress", stavolta ha funzionato alla grande ed ha mandato, sin dalle battute iniziali, in corto circuito l'attacco di Legnaia.



Padroni di casa che faticano a trovare un tiro aperto, o quantomeno buono per moltissime azioni, mentre i rosablu sono decisamente sul pezzo ed allungano con Meucci bravissimo sui mismatch (mvp del match con 19 punti:100% da due punti (7 su 7), 1 su 2 dall'arco e 2 su 3 ai liberi) e Presentazi particolarmente ispirati. Riguardo quest'ultimo lo staff medico aveva sconsigliato il suo utilizzo vista una caviglia a pezzi ma l'ala lombarda ha voluto essere presente sciorinando una buonissima prestazione ( 15 punti con 1 su 4 da 2 punti, 3 su 5 da tre e 4 su 5 ai liberi). 18 a 2 per il Bama dopo 5'56" e divario che potrebbe essere ancor più ampio se il match non palesasse il consueto fil-rouge dei moltissimi rimbalzi offensivi catturati dai ragazzi di Zanardo. 20 a 9 per Altopascio al primo fischio e sulle rotazioni Legnaia rientra ed alita sula collo della Tommei band, sospinto dal tifo caloroso del suo pubblico. Gli attacchi troppo statici della franchigia del Tau producono solo tiri allo scadere e i gialloblu rientrano a - 2 (20-22). Un Fiorindi impeccabile ribatte in percussione, seguito da Presentazi per il 24-32, prima che Zani a -3" dall'intervallo sancisca il -6 (26-32). Ripresa ed il match si apre in due come le acque del Mar Rosso. Cappa, spostato stabilmente da coach Tommei nello spot di ala piccola con Lorenzi nelle rotazioni dei "4", colpisce due volte dall'arco dopo essersi nascosto nella prima parte di gara tra le pieghe del match. L'ala altopascese ribadisce ai liberi ed in jump. Fiorindi e Presentazi dall'arco confezionano il + 16 (34-50). Orsini segna in jump poi finalizza due liberi per un tecnico alla panchina gigliata. Legnaia risponde con l'ex Trillò che non sbaglia nulla ai liberi ma i pick and roll in continuità, molto distanti dal ferro, dei rosablu danno luogo ad almeno 5 lay up conclusi nell'area deserta. Con la difesa gialloblu, a dire il vero, abbastanza disattenta. E' +19 Bama, che diventa + 22 (41-63) con una tripla dell'ottimo Siena (per lui percorso netto, con il 100% al tiro) allo scadere della terza sirena.



E' ko tecnico, e nonostante molti problemi di falli per il Bama l'ultima frazione serve solo per le statistiche. Con le difese ormai ormeggiate sulla banchina c'é il festival delle triple negli ultimi 3 minuti, 5 per Legnaia, che rosicchia qualcosa, e 4 per il Bama. La prognosi del malato altopascese rimane riservata ma il cuore batte ancora. E a Firenze ha battuto forte. Domenica prossima compito difficilissimo al PalaBridge contro un top-team come Montale.