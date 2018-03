Bf Porcari: l'under 16 al Torneo di Pasqua a Pesaro

Altri articoli in Piana

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:03

Lunedì 2 aprile è in programma l'iniziativa 'Pasquetta in oasi', ovvero l'apertura straordinaria dell'Oasi Wwf Bosco del Bottaccio di Castelvecchio di Compito. In programma due visite guidate alle ore 11 e alle ore 14.30 con ritrovo 30 minuti prima all'ingresso dell'area naturalistica

martedì, 27 marzo 2018, 21:42

Il Comitato per una viabilità sostenibile e salvaguardia del territorio di Capannori critica fortemente il sindaco di Capannori e si è appellato alla Regione affinché attivi la procedura di VIA

martedì, 27 marzo 2018, 17:24

Lo dice il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, in risposta alle esternazioni dei giorni scorsi del neodeputato del centrodestra, Riccardo Zucconi, e in generale come tentativo di mantenere al centro del dibattito pubblico, istituzionale e politico del territorio proprio i temi della viabilità, del traffico e, quindi, dell'ambiente

martedì, 27 marzo 2018, 16:44

100 posti disponibili per assistere al primo “Lercio Live” che si svolge in provincia di Lucca. Un appuntamento da non perdere, soprattutto dopo questa tormentata tornata elettorale...

martedì, 27 marzo 2018, 14:03

Questa mattina a preso il via L’alternanza è servita, percorso formativo di Alternanza scuola lavoro in tema di comunicazione digitale nei settori agroalimentare e turismo presso il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Capannori alla presenza degli studenti e dei docenti

martedì, 27 marzo 2018, 13:08

L'amministrazione comunale mette a disposizione 40 mila euro per la manutenzione delle vie vicinali di uso pubblico, ovvero tutte quelle vie private utilizzate per raggiungere edifici di interesse collettivo, come chiese, scuole, fontane o che collegano due strade comunali, che a Capannori sono particolarmente numerose