Blitz dei carabinieri a Montecarlo: sequestrati documenti al vice sindaco e a un consigliere comunale

mercoledì, 7 marzo 2018, 23:45

Blitz degli investigatori del reparto operativo dei carabinieri del comando provinciale di Lucca nell'abitazione e nello studio del vice sindaco e assessore del comune di Montecarlo Luca Galligani. Indagati, nell'ambito della medesima inchiesta, anche il consigliere comunale con delega all'urbanistica Livio Carrara e altre due persone tra cui un imprenditore e un parente di Carrara. Nella casa e nello studio di Galligani sono stati sequestrati documenti e un personal computer. I due amministratori hanno immediatamente rimesso le deleghe nelle mani del sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi. Non si conoscono con precisione i reati ipotizzati dall'indagine a carico degli indagati.

Non appena appresa la notizia, i componenti la lista civica 'Per Montecarlo', maggioranza in consiglio comunale, hanno provveduto a redigere il seguente comunicato:

Siamo stati informati, oggi mercoledì 7 marzo, dall’assessore Luca Galligani e dal consigliere comunale Livio Carrara circa il ricevimento da parte degli stessi di una informazione di garanzia nei loro confronti. Allo stesso tempo, abbiamo ricevuto ed accettato da entrambi la restituzione delle deleghe loro assegnate, che il Sindaco assume personalmente. Reputiamo questo gesto un atto di rispetto nei confronti dell’Amministrazione comunale e della comunità’ locale, tale da consentire ai consiglieri di difendersi dalle accuse loro rivolte e consentire alla stessa amministrazione di proseguire nella normale attività quotidiana. Esprimiamo, come sempre, la massima fiducia nell’operato della Magistratura e delle forze dell’ordine, offrendo la nostra massima collaborazione affinché sia fatta la dovuta chiarezza, nei tempi più brevi. Rinnovando ai nostri consiglieri la fiducia certi sapranno far valere nelle dovute sedi la propria condotta, vogliamo rassicurare la cittadinanza di come l’amministrazione comunale abbia sempre operato con la massima trasparenza e serietà in ogni suo atto.