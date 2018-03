Piana : altopascio



Casapound: "Furti continui ad Altopascio. Siamo pronti a intervenire"

venerdì, 30 marzo 2018, 14:01

“Dopo gli ultimi avventimenti degli scorsi giorni - Spiega Fabrizio Fantozzi responsabile di CPI Piana di Lucca - la situazione per i cittadini sta diventando sempre più insostenibile. Sono molteplici i furti nelle abitazioni, in alcuni casi anche nelle ore diurne: una piaga con la quale i residenti devono fare i conti già da tempo. L'ultimo fatto di cronaca riporta la vicenda di una famiglia svaligiata alle 10 di sera. L’ennesimo esempio di insicurezza quotidiana che va ad aggiungersi ai numerosi scippi e furti, ai danni di attività commerciali ed ai problemi di degrado che i cittadini sono costretti a fronteggiare”.



“Si è parlato molto del sistema "watchdog" - prosegue Fantozzi - ma come abbiamo visto, oltre a multare le auto in transito non ha portato alcun risultato. Nonostante la richiesta da parte di altri sindaci dei comuni limitrofi, per incrementare la presenza di forze dell’ordine sul territorio, l’amministrazione comunale di Altopascio ha ignorato tali istanze. Evidentemente la giunta non considera il problema sicurezza una priorità per i cittadini”.



“È necessario - conclude Fantozzi - porre fine a questa situazione di generale insicurezza. Se il comune non interverrà, saremo pronti a presidiare fin da subito le zone più a rischio per garantire noi stessi quella sicurezza che di diritto spetta ai cittadini”.