Celli (Alternativa Civica): "Grossa area edificabile, questione sollevata in consiglio"

venerdì, 23 marzo 2018, 10:06

Mauro Celli (alternativa Civica), consigliere comunale di Capannori, interviene sulla questione della vendita di un terreno edificale in prossimità del casello del Frizzone per rispondere all'assessore Amadei.

"Mi sfuggono - esordisce -, con molta sincerità, i motivi della stizzita risposta dell’assessora Amadei rispetto alla mia richiesta di chiarimenti in merito alla pubblicazione sulla stampa, di un avviso di vendita di un terreno edificale in prossimità del casello del Frizzone, avviso che hanno sicuramente letto centinaia di migliaia di persone in tutta Italia con esclusione, innegabilmente, ad una “attenta” amministrazione comunale".

"Vorrei ricordare all’assessora - incalza - che la mia richiesta è stata avanzata nel corso del consiglio comunale, un’assise pubblica che grazie anche allo streaming video, tutti possono vedere ed ascoltare (aggiungerei fortunatamente). Tutto ciò non è avvenuto attraverso un comunicato stampa: non individuo in tutto ciò “insinuazioni” gettate in pasto ai media. Sui giornali vengono affrontate anche questioni spinose e che possono creare imbarazzo. I mezzi di informazione non sempre sono strumenti per pubblicare comunicati trionfali ed autoincensanti".

"Alle richieste specifiche sull’argomento di alcuni giornalisti - spiega -, su ciò che avevano ascoltato durante la seduta del consiglio, non ho fatto altro che ribadire ciò che avevo chiesto pubblicamente, rilevando, tra l’altro, che la stessa assessora, pur ammettendo di non saperne niente, si è fatta carico di verificare di cosa, nel dettaglio, si trattava. Il ruolo delle opposizioni, come credo l’assessore Amadei dovrebbe sapere, visto che sono molti più anni del sottoscritto che si occupa della cosa pubblica, è quello di verifica e controllo sull’attività amministrativa ed è anche quella di sottoporre, a chi amministra, questioni che riguardano direttamente gli interessi dei cittadini e del territorio".

"Purtroppo - sottolinea - in questi anni di amministrazione Menesini, ci siamo già trovati a dover scoprire per caso, progetti che, pur essendo a conoscenza della giunta comunale, o almeno parte di essa, erano tenuti custoditi in un cassetto, guardandosi bene di informare anche la cittadinanza: “pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina”. In maniera diametralmente opposta a chi forse ragiona in modo diverso dal sottoscritto, ho la convinzione che i cittadini devono sapere, quindi, in maniera assolutamente trasparente, si affrontano gli argomenti in assoluta consapevolezza. E’ vero che la scheda norma del nostro regolamento non consente alcuna edificazione al Frizzone, ma sono certo, visto alcuni precedenti, che una rassicurazione in più non guasta mai. Bastava semplicemente che l’assessora, in questo caso, rasserenasse pubblicamente, il sottoscritto, la minoranza e soprattutto l’opinione pubblica in maniera serena senza considerare l’evento, come un affronto personale, visto che nessuno le ha lanciato accuse".

"Magari poi - prosegue - uno sguardo oltre il fosso, al di là dei confini comunali, non guasterebbe per capire se tutto ciò riguarda i vicini di casa. Non credo sia così difficile visto che, chi amministra il comune limitrofo, fa parte dello stesso circolo politico. Invito l’assessora Amadei a “stare serena” – pur comprendendo il suo stato d’animo, visti alcuni commenti poco lusinghieri sui social – da parte del sottoscritto nessun atto inquisitorio, d'altronde ci sono giornalisti attenti che chiedono, s’informano, approfondiscono ed alle volte mettono anche il “dito nella piaga”. E’ il loro lavoro. Il sottoscritto non ha fatto altro che rispondere garbatamente ed altrettanto limpidamente, alle domande che mi sono state sottoposte. Nonostante la sua incredulità. succede anche questo".

"Ho chiesto se possibile di pubblicare questo mio comunicato sul sito ufficiale del comune di Capannori - conclude -, in modo bipartisan, così come avviene ormai regolarmente per i soli consiglieri di maggioranza, vista la natura istituzionale dello stesso, che non è “cosa di parte”.